Τραπεζούντα και Ατλας πρωταθλητές Ελλάδας U20 σε Ελευθέρα και Γυναίκες

Με σπουδαίους αγώνες και τελικούς που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων, ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Πάλης στο στυλ της Ελευθέρας και την γυναικεία Πάλη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι αγώνες ήταν συναρπαστικοί και οι αθλητές κέρδισαν το χειροκρότημα του κόσμου που γέμισε το κλειστό γυμναστήριο Σερρών.

Στην ελευθέρα πρωταθλητής σύλλογος αναδείχθηκε η Τραπεζούντα. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Αρκων και το χάλκινο ο Ολυμπιονίκης Ν. Καρυπίδης.

Στις Γυναίκες το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και υπήρχε ισοβαθμία στην κορυφή. Ατλας και Ολυμπιονίκης Βόλου ισοβάθμισαν στην πρώτη θέση, αλλά η ομάδα της Καλλιθέας υπερίσχυσε στην ισοβαθμία και πήρε το χρυσό. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο ΑΠΟ Ρεθύμνου.

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα συνεχίζεται σήμερα (5/4) με το στυλ της ελληνορωμαϊκής.