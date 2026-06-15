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Οικονομία

Τράπεζα της Ελλάδος Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία για το 2026 εξαιτίας των τιμών ενέργειας, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στο Δελτίο για τον Πληθωρισμό που κυκλοφόρησε σήμερα η ΤτΕ προβλέπει ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα θα ενισχυθεί στο 3,8% το 2026 και στο 3,0% στην Ευρωζώνη, τροφοδοτούμενος κυρίως από το πρόσφατο σοκ στις τιμές της ενέργειας.

Το 2027, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη (στο 2,6% και 2,3% αντίστοιχα), καθώς εξασθενούν οι πιέσεις από τις τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων.

Οι οικονομολόγοι της ΤτΕ αποδίδουν την μεγάλη απόκλιση του πληθωρισμού στην Ελλάδα σε σύγκριση με την ευρωζώνη στις τιμές ενέργειας. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Η ενεργειακή πληθωριστική πίεση στην Ελλάδα τους τελευταίους δύο μήνες ήταν περίπου διπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, κυρίως λόγω της ιστορικά ισχυρότερης προσαρμογής του ενεργειακού πληθωρισμού στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρωζώνη».

Συγκεκριμένα, ο ενεργειακός πληθωρισμός αναμένεται να σκαρφαλώσει στο 11,1% (έναντι 8,4% στην ευρωζώνη) αντανακλώντας τις ισχυρές αυξήσεις στις τιμές των ενεργειακών προιόντων και να επιβραδυνθεί στο 1,0% το 2027 λόγω των ισχυρών πτωτικών επιδράσεων της βάσης σύγκρισης και της αναμενόμενης αποκλιμάκωσης των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Η ενσωμάτωση του συστήματος ETS2 αναμένεται να τροφοδοτήσει τον ενεργειακό πληθωρισμό στο 2,4% το 2028.

Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός ΕνΔΤΠ (Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) τον Μάιο ενισχύθηκε σημαντικά στο 3,2% στην ευρωζώνη (προκαταρκτική εκτίμηση) και στο 4,9% στην Ελλάδα, ενώ ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε στο 4,2% τον Μάιο, σηματοδοτώντας τον τρίτο συνεχή μήνα κατά τον οποίο οι επιπτώσεις του πολέμου αποτυπώθηκαν στις εξελίξεις του πληθωρισμού, κυρίως μέσω των τιμών στην ενέργεια και στα εμπορεύματα.

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