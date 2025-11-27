Τράπεζα της Ελλάδος: Αυξήθηκαν οι καταθέσεις μειώθηκαν τα δάνεια τον Οκτώβριο

Αύξηση κατά 222 εκατ. ευρώ εμφάνισαν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Οκτώβριο με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός αύξησης τους να διαμορφωθεί στο 3,4%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τον Οκτώβριο οι καταθέσεις από τις επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 2,35 δισ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 2,744 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 12,3% από 12,2% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 2,313 δισ.. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2,987 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 38 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 244 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα,

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 2,1 δισ. ευρώ έναντι αύξησης 2,65 δις. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 5,6% από 5,5% τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση τέλος, κατά 447 εκατ. ευρώ κατέγραψαν και οι καταθέσεις του Δημοσίου (Γενική Κυβέρνηση) έναντι αυξήσεως 409 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των χορηγήσεων η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 1,3 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 5,6% από 5,5% τον προηγούμενο μήνα.

Αρνητική κατά 34 εκατ,. ευρώ ήταν επίσης η χρηματοδότηση προς τους ελεύθερους επαγγελματίες έναντι θετικής καθαρής ροής 25 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -0,4%, από -1,0% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος θετική κατά 27 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης προς ιδιώτες.

Συνολικά η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 1,7 δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,866 δισ ευρώ τον προηγούμενο μήνα.