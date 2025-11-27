menu
18.4 C
Chania
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΟικονομία
Οικονομία

Τράπεζα της Ελλάδος: Αυξήθηκαν οι καταθέσεις μειώθηκαν τα δάνεια τον Οκτώβριο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Αύξηση κατά 222 εκατ. ευρώ εμφάνισαν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Οκτώβριο με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός αύξησης τους να διαμορφωθεί στο 3,4%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τον Οκτώβριο οι καταθέσεις από τις επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 2,35 δισ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 2,744 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 12,3% από 12,2% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 2,313 δισ.. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2,987 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 38 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 244 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα,

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 2,1 δισ. ευρώ έναντι αύξησης 2,65 δις. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 5,6% από 5,5% τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση τέλος, κατά 447 εκατ. ευρώ κατέγραψαν και οι καταθέσεις του Δημοσίου (Γενική Κυβέρνηση) έναντι αυξήσεως 409 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των χορηγήσεων η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 1,3 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 5,6% από 5,5% τον προηγούμενο μήνα.

Αρνητική κατά 34 εκατ,. ευρώ ήταν επίσης η χρηματοδότηση προς τους ελεύθερους επαγγελματίες έναντι θετικής καθαρής ροής 25 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -0,4%, από -1,0% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος θετική κατά 27 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης προς ιδιώτες.

Συνολικά η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 1,7 δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,866 δισ ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum