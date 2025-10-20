Τράπεζα Χανίων: Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος Δ.Σ.: Μαρακάκης Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ανδρουλάκης Γεώργιος
Γραμματέας Δ.Σ.: Κουλιεράκης Ιωάννης
Ταμίας Δ.Σ.: Φαραντάκης Γεώργιος
Μέλη Δ.Σ.: Αποστολάκης Σπυρίδων (εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος)
Μίχος Ιωάννης (εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος)
Αποστολάκης Εμμανουήλ
Βάμβουκας Αναστάσιος
Μαλινδρέτου Μαργαρίτα
Μπαουράκης Γεώργιος
Ποθητάκης Κωνσταντίνος
Σπερελάκη Μαρία
Τζατζιμάκης Γεώργιος