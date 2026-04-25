Τραμπ: Το Ιράν “θα υποβάλει μια προσφορά” για να ικανοποιήσει τα αμερικανικά αιτήματα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν προτίθεται να υποβάλει μια προσφορά με στόχο την επίλυση των αμερικανικών αιτημάτων.

«Το Ιράν θέλει να μιλήσει και θα δούμε» αν θα επιτευχθεί συμφωνία, υποστήριξε, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει ακόμη ποια μπορεί να είναι αυτή η «προσφορά».

Οπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε με ποιους διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ, απάντησε: «Δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά συναλλασσόμαστε με εκείνους που βρίσκονται τώρα στην εξουσία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος στέλνει στο Ισλαμαμπάντ τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Στο Πακιστάν έχει ήδη φτάσει η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και πακιστανικές πηγές δεν έκαναν καμία αναφορά στον Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, που ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, το γραφείο Τύπου του κοινοβουλίου διέψευσε νωρίτερα ότι ο Γαλιμπάφ παραιτήθηκε από τη διαπραγματευτική ομάδα, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί νέος γύρος συνομιλιών.

Ο Τραμπ «θα συζητήσει τα πάντα» με τον βασιλιά Κάρολο

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης στο Reuters ότι το Ιράν, το ΝΑΤΟ και ο φόρος στις ψηφιακές υπηρεσίες που επιβάλλει η Βρετανία θα είναι μεταξύ των θεμάτων που σκοπεύει να συζητήσει με τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα.

«Θα μιλήσω για όλα. Είναι φίλος μου, είναι ένας υπέροχος τύπος», είπε.

Στην τετραήμερη περιοδεία του, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ από τη Βρετανία, ο Κάρολος θα επισκεφθεί τη Βιρτζίνια, τη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Τραμπ και θα μιλήσουν μαζί στο Κογκρέσο.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

