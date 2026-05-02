Τραμπ: «Θα καταλάβω την Κούβα σχεδόν αμέσως»

Μεταξύ σοβαρού και αστείου ο Ντ. Τραμπ ανέφερε, όπως μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ και το ευρωπαικό δίκτυο euronews, ότι όταν “τελειώσει η δουλειά στο Ιράν”, θα καταλάβει σχεδόν αμέσως την Κούβα.

Κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού δείπνου στη Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναλάβει τον έλεγχο της Κούβας «σχεδόν αμέσως» και άφησε να εννοηθεί ένα σενάριο στρατιωτικής πίεσης με ένα αεροπλανοφόρο στην Καραϊβική. Η δήλωση αυτή έρχεται την ίδια ημέρα που υπέγραψε διάταγμα με νέες κυρώσεις στο νησί.

Οπως μετέδωσε το euronews, o Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σε ιδιωτικό δείπνο στο Raymon F. Kravis Center for the Performing Arts στο West Palm Beach της Φλόριντα ότι θα αναλάβει τον έλεγχο της Κούβας «σχεδόν αμέσως», εξηγώντας ότι πρώτα θα τελειώσει τη «δουλειά» στο Ιράν. Η ομιλία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια κλειστής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Forum Club, τακτικός τόπος συνάντησης πολιτικών, επιχειρηματιών και δημόσιων προσώπων της πολιτείας.

Ο τόνος ήταν αυτός που χαρακτηρίζει τον Τραμπ σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα: μισή απειλή, μισή θέαμα. Σύμφωνα με τα δικά του λόγια, κατά την επιστροφή του από το Ιράν, θα έβαζε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln- το μεγαλύτερο στον κόσμο, σύμφωνα με τον ίδιο – να φτάσει στην Καραϊβική, να σταματήσει περίπου 100 μέτρα από τις κουβανικές ακτές και από εκεί οι Κουβανοί θα έλεγαν: «Σας ευχαριστούμε πολύ, παραδινόμαστε».

Οι βοηθοί του υποβάθμισαν την ομιλία του, χαρακτηρίζοντάς την αστεία, αλλά οι δηλώσεις δεν έγιναν εν κενώ. Προσγειώθηκαν την ίδια ημέρα που ο Λευκός Οίκος υπέγραψε ένα νέο πακέτο κυρώσεων.

Οι νέες κυρώσεις και τι συνεπάγονται

Ο Τραμπ διέταξε την Παρασκευή την επιβολή νέων κυρώσεων με στόχο να καταπνίξει την κουβανική κυβέρνηση, η οποία την 1η Μαΐου είχε καλέσει σε διαδήλωση για να υπερασπιστεί την κυριαρχία του νησιού και να καταγγείλει τις απειλές για στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ.

Τα νέα μέτρα αποτελούν επέκταση εκείνων που ανακοίνωσε ο Τραμπ στα τέλη Ιανουαρίου, όταν απείλησε να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στις χώρες που προμηθεύουν πετρέλαιο στην Κούβα.

Το διάταγμα στοχεύει στους τομείς της ενέργειας, της εξόρυξης, της άμυνας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Περιλαμβάνει επίσης περιορισμούς για τις ξένες τράπεζες που συνεργάζονται με την κουβανική κυβέρνηση και επιβάλλει μεταναστευτικούς περιορισμούς.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ απάντησε χαρακτηρίζοντας τον αποκλεισμό «γενοκτονικό», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκεζ τον χαρακτήρισε «συλλογική τιμωρία του κουβανικού λαού». Ο Rodríguez συνέδεσε την ανακοίνωση με τη μαζική συγκέντρωση που πραγματοποίησε η Κούβα μπροστά από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αβάνα, στην οποία συμμετείχαν ο 94χρονος Raúl Castro και ο Díaz-Canel.

Μια κλιμάκωση που χρονολογείται από τον Ιανουάριο

Σύμφωνα με το euronews, αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι μια ξαφνική στροφή: είναι η επιτάχυνση μιας στρατηγικής που προετοιμαζόταν εδώ και μήνες. Από τις αρχές του έτους, η πίεση στο νησί αυξάνεται, συνδεόμενη εν μέρει με την ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, μακροχρόνιου συμμάχου της Αβάνας και κύριου προμηθευτή της σε πετρέλαιο.

Ο Τραμπ είχε ήδη προειδοποιήσει την Κούβα ότι χωρίς συμφωνία με την Ουάσινγκτον, δεν θα υπήρχε πλέον πετρέλαιο ή χρήματα από τη Βενεζουέλα, προτρέποντας την κυβέρνηση να διαπραγματευτεί «πριν να είναι πολύ αργά».

Αυτές οι ενεργειακές πιέσεις έχουν τώρα επιδεινωθεί από τις δηλώσεις σχετικά με το αεροπλανοφόρο, την ψήφο της Γερουσίας για την απόρριψη των ορίων για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα και τις κατηγορίες του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την παρουσία ξένων μυστικών υπηρεσιών στο νησί.

Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ είχε ήδη εγείρει το ενδεχόμενο μιας «φιλικής εξαγοράς» της Κούβας, χωρίς να διευκρινίσει λεπτομερώς σε τι θα συνίστατο αυτή η φόρμουλα ή πώς θα ταίριαζε με το διεθνές δίκαιο.

Παρά την ένταση, οι δύο χώρες διατηρούν κάποιες διπλωματικές επαφές: στις 10 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις υψηλού επιπέδου στην Αβάνα, με την παρουσία ενός Αμερικανού αξιωματούχου και ενός εγγονού του Ραούλ Κάστρο.

Στο νησί, η κυβέρνηση κινητοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους την 1η Μαΐου μπροστά από την πρεσβεία των ΗΠΑ. Οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι συγκέντρωσαν περισσότερες από έξι εκατομμύρια υπογραφές για την υπεράσπιση της πατρίδας και της ειρήνης, οι οποίες παραδόθηκαν συμβολικά στους Ραούλ Κάστρο και Ντίας-Κανέλ, αν και οι αντίπαλοι αμφισβήτησαν τις συνθήκες υπό τις οποίες συγκεντρώθηκαν ορισμένες από αυτές.

Το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης έχει ήδη απορριφθεί από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της οποίας ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστηρίζει μια λύση βασισμένη στο διάλογο. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί την Ουάσινγκτον να σφίγγει τον κλοιό της σε ένα νησί που έχει συσσωρεύσει διακοπές ρεύματος, ελλείψεις και έναν ενεργειακό αποκλεισμό που δεν δείχνει σημάδια χαλάρωσης.