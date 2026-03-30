Τραμπ: Συνομιλούμε με Ιράν, αλλά χωρίς συμφωνία θα ισοπεδώσουμε τα πάντα

«Συνομιλούμε με ένα νέο πιο λογικό καθεστώς στο Ιράν, άλλά χωρίς συμφωνία θα ισοπεδώσουμε τα πάντα», επιμένει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγεκριμένα, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, ο Τραμπ επέμεινε ότι υπάρχουν σοβαρές συνομιλίες με «ένα νέο και πιο λογικό καθεστώς» για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, δηλώνοντας μάλιστα ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ απείλησε πάντως ότι εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, και εάν το Στενό του Ορμούζ δεν «ανοίξει για δουλειές» αμέσως, τότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα ολοκληρώσουν «την υπέροχη ”παραμονή” τους στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας εντελώς ό,τι έχει στρατηγική και ανθρωπιστική σημασία για το Ιράν: τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης), που σκόπιμα δεν έχουν αγγίξει έως τώρα.