Τραμπ προς ευρωπαϊκές χώρες: Πηγαίνετε στα Στενά του Ορμούζ και πάρτε το πετρέλαιο μόνοι σας

Σφοδρή επίθεση στους ευρωπαίους συμμάχους εξαπέλυσε με νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο Τραμπ στρέφεται κατά ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε καύσιμα λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και τις  καλεί να αναλάβουν «μόνες τους» την ευθύνη για την ενεργειακή τους ασφάλεια.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο -όπως υποστήριξε- «αρνήθηκε να εμπλακεί» στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. «Αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονο», ανέφερε, προτρέποντας τις χώρες να στραφούν στην αμερικανική αγορά ενέργειας.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι το Ιράν έχει «ουσιαστικά αποδεκατιστεί» και ότι «το δύσκολο κομμάτι έχει ήδη γίνει», καλώντας τις χώρες να εξασφαλίσουν μόνες τους την πρόσβαση στους ενεργειακούς πόρους της περιοχής.

Ακολούθησε και δεύτερη ανάρτηση με την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτίθεται στο Παρίσι: «Η χώρα της Γαλλίας δεν άφηνε αεροπλάνα που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικά εφόδια, να πετούν πάνω από γαλλικό έδαφος. Η Γαλλία ήταν ΠΟΛΥ ΑΔΥΝΑΜΗ απέναντι στον ‘’Χασάπη του Ιράν’’, ο οποίος εξουδετερώθηκε με επιτυχία! Οι ΗΠΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ!!! Πρόεδρος DJT».

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

