Τραμπ: Πιστεύω πως έχουμε συμφωνία για τη Γάζα

«Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» στη Γάζα, δήλωσε, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο σε μουσουλμάνους ηγέτες, όπως και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους.

Οι βασικές αρχές του σχεδίου του Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα

Η απελευθέρωση όλων των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Ένα μεταπολεμικό σχέδιο που περιλαμβάνει έναν μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.

Μία δύναμη ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστινίους, αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και για την ανοικοδόμηση του θύλακα.

Κάποια συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής

Οι όροι που έθεσαν οι Αραβες ηγέτες για να υποστηρίξουν το σχέδιο του Τραμπ

Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ή της Γάζας

Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει τμήματα της Λωρίδας της Γάζας.

Το Ισραήλ δεν θα κατασκευάσει οικισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ θα σταματήσει να υπονομεύει το status quo στο τζαμί Αλ Άκσα.

Η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα θα αυξηθεί αμέσως