Τραμπ ως «Ιησούς»: Ποιος κρύβεται πίσω από την AI εικόνα που προκάλεσε σάλο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αντιδράσεων μετά από ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία παρουσιαζόταν ως «θεραπευτής» σε εικόνα που πολλοί θεώρησαν ότι παραπέμπει στον Ιησού Χριστό.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social, απεικονιζόταν ο ίδιος σε μορφή που παραπέμπει στον Χριστό, να «θεραπεύει». Ήταν ντυμένος με παπικά χρώματα, ενώ η αμερικανική σημαία φαίνεται πάνω από τον ώμο του.

Η ανάρτηση δημοσιεύθηκε την Κυριακή και κατέβηκε λίγες ώρες αργότερα.

Οπως μεταδίδει το ertnews, με πληροφορίες από τον ιστότοπο Axios,  το βασικό ερώτημα που απασχόλησε τη δημόσια συζήτηση ήταν ποιος βρισκόταν πίσω από την επιλογή ή την έμπνευση του συγκεκριμένου meme πριν από τη δημοσίευσή του, με ρεπορτάζ του Axios να δίνει απαντήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τη δημοσίευση είχε προηγηθεί συζήτηση του Τραμπ, με τον στενό συνεργάτη του Μπιλ Πούλτε, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης, ο οποίος φέρεται να του έδειξε το σχετικό meme κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στη Φλόριντα. Δεν είναι σαφές αν την είχε αποθηκευμένη στο κινητό του ή αν την είχε λάβει και τη μετέφερε στον πρόεδρο. «Όλοι νόμιζαν ότι ήταν αστείο», δήλωσε ένας από τους συμβούλους του.

Ωστόσο, συνεργάτης που συνδέεται με τον Πούλτε αρνείται ότι εκείνος ήταν πίσω από το meme, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος τελικά το έδειξε στον Τραμπ.

Μέχρι στιγμής, ο ίδιος ο Πούλτε δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δημόσια δήλωση, ενώ ούτε ο Λευκός Οίκος έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τα σχετικά δημοσιεύματα.

Ο Μπιλ Πούλτε, θεωρείται μια ισχυρή αλλά και αμφιλεγόμενη παρουσία στον κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Financial Times τον έχουν χαρακτηρίσει «παράγοντα χάους», λόγω του ρόλου του στην προώθηση ποινικής έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης εναντίον του προέδρου της Fed, Τζέρομ Πάουελ.

Ο Πούλτε αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην έρευνα, ενώ στο παρελθόν φέρεται να συγκρούστηκε έντονα με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

