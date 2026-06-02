Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του κοινωνικό δίκτυο Truth Social ότι οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ χαρακτήρισε ως «fake news» τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους.

«Τα fake news (ψευδείς ειδήσεις) που αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Η.Π.Α. διέκοψαν τις συνομιλίες πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδείς και εσφαλμένες. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έγιναν πριν από τέσσερις, τρεις, δύο και μία ημέρα, καθώς και σήμερα. Πού θα οδηγήσουν, κανείς δεν ξέρει, αλλά όπως είπα στο Ιράν: “Ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να κλείσετε μια συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο!”», ανέφερε χαρακτηριστικά.