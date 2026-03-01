Τραμπ: Οι ηγέτες του Ιράν θέλουν διάλογο μαζί μου και θα μιλήσω μαζί τους

Μια ημέρα μετά την έναρξη των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν – εξαιτίας των οποίων σκοτώθηκε μεταξύ άλλων ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, πως η νέα ηγεσία στην Τεχεράνη επιθυμεί διάλογο με την Ουάσινγκτον κι ότι ο ίδιος είναι σύμφωνος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό The Atlantic, ο Τραμπ είπε πως οι ηγέτες του Ιράν «επιθυμούν συνομιλίες κι εγώ συμφώνησα να μιλήσω μαζί τους». Υποστήριξε πως «θα έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Περίμεναν πάρα πολύ».

Ερωτηθείς εάν οι συνομιλίες με την ιρανική πλευρά θα γίνουν σήμερα ή αύριο, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό». Συμπλήρωσε ότι ορισμένοι από τους ιρανούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις σκοτώθηκαν κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης εάν σκοπεύει να παρατείνει τα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν προκειμένου να υποστηρίξει μια λαϊκή εξέγερση. Ο αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δεσμευτεί, λέγοντας πως θα πρέπει να εξετάσει την κατάσταση υπό το πρίσμα των εξελίξεων. Εξέφρασε όμως την πεποίθηση ότι οι Ιρανοί θα εξεγερθούν εναντίον του καθεστώτος, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που διατρέχουν. «Άνθρωποι εκεί ζητωκραυγάζουν στους δρόμους, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές βόμβες που πέφτουν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.