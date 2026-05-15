Τραμπ: Ο Σι προσφέρθηκε να βοηθήσει με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ προσφέρθηκε, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους την Πέμπτη (14/05), να συμβάλει στην επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

«Ο πρόεδρος Σι θα ήθελε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Θα ήθελε πραγματικά να υπάρξει συμφωνία. Και προσφέρθηκε να βοηθήσει. Είπε: “Αν μπορώ να φανώ χρήσιμος με οποιονδήποτε τρόπο, θα ήθελα να βοηθήσω”», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.

Οπως μετέδωσε το news247, o Τραμπ πρόσθεσε: «Θα ήθελε να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ».

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο Σι Τζινπίνγκ τον διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. «Είπε πως δεν θα προμηθεύσει στρατιωτικό υλικό… Το επιβεβαίωσε με σθένος», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το απόσπασμα συνέντευξης.