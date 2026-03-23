Τραμπ: Νέα προθεσμία πέντε ημερών στο Ιράν – «Εχουμε πολύ καλές συνομιλίες»

Προθεσμία πέντε ημερών στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, έδωσε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η “Καθημερινή”, ο Ντ. Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να επιτευχθεί μια ευρύτερη συμφωνία.

Μιλώντας από το Μέμφις του Τενεσί, ανέφερε ότι «σε όλη μου τη ζωή διαπραγματεύομαι, αλλά με το Ιράν διαπραγματευόμαστε εδώ και πολύ καιρό», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει πως «δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Όπως ανέφερε, «θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία» και «αυτή τη φορά το Ιράν εννοεί όσα λέει», ενώ υπογράμμισε ότι «έχουμε τώρα πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν» και ότι «οι συζητήσεις ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου».

Τόνισε ότι θα δώσει «πέντε ημέρες» για να διαπιστωθεί αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, συμπληρώνοντας ότι «το Ιράν θέλει ειρήνη», ενώ προειδοποίησε ότι «το Ιράν έχει μία ακόμη ευκαιρία να τερματίσει τις απειλές προς την Αμερική» και δήλωσε: «Ελπίζουμε να την αξιοποιήσουν – είτε έτσι είτε αλλιώς, η Αμερική και ολόκληρος ο κόσμος θα είναι πολύ πιο ασφαλείς».

Υποστήριξε ότι «έχουμε εξαλείψει τα πάντα στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας» και ανέφερε ότι οι προκαταρκτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ήταν «πολύ, πολύ καλές», εκτιμώντας ότι υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα συμφωνίας».