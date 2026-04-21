menu
21.4 C
Chania
Τρίτη, 21 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Τραμπ για Ιράν: Συμφωνία ή… βόμβες

Γιάννης Λυβιάκης
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στο CNBC ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ισχυρή διαπραγματευτική θέση» και ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ επιτυχημένα». Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι τελικά θα επιτευχθεί «μια σπουδαία συμφωνία».

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να συμμετάσχει στις συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν στο Ισλαμαμπάντ, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον έχει αποκτήσει το «πάνω χέρι» στη σύγκρουση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τελικά θα επιτευχθεί «μια σπουδαία συμφωνία». Μάλιστα, υποστήριξε ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «μια ισχυρή και σπουδαία χώρα», εφόσον η ηγεσία του επιδείξει «κοινή λογική».

Ωστόσο, ο Τραμπ άσκησε σκληρή κριτική στην ιρανική ηγεσία, την οποία χαρακτήρισε «αιμοδιψή» και «σκληρούς ανθρώπους, όχι με καλό τρόπο», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ πιο σκληρές» από αυτούς.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ελέγχουν πλήρως» το Στενό του Ορμούζ, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Στη συνέντευξή του στο CNBC, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών αποτελεί «τεράστια επιτυχία» και ότι η Ουάσινγκτον «διαχειρίζεται το Ιράν με πολύ επιτυχημένο τρόπο».

Αναφερόμενος στην εκεχειρία, η οποία λήγει σήμερα, ο Τραμπ εμφανίστηκε αρνητικός στο ενδεχόμενο παράτασής της, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει πολύς χρόνος» για διαπραγματεύσεις. Όπως σημείωσε, παραμένει ασαφές πότε θα φτάσει η αμερικανική αντιπροσωπεία στο Πακιστάν, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προτεραιότητά του είναι να εξαλείψει την απειλή από το Ιράν, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι η σύγκρουση δεν θα λήξει γρήγορα.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, αναφέρθηκε σε προηγούμενες αμερικανικές πολεμικές εμπλοκές, σημειώνοντας τη διάρκειά τους: «Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες. Β’ Παγκόσμιος, έξι χρόνια. Πόλεμος της Κορέας, τρία χρόνια. Βιετνάμ, 19 χρόνια. Ιράκ, οκτώ χρόνια». Όπως είπε, δεν πρόκειται να βιαστεί, παρά τις πιέσεις από το Κογκρέσο, τις οποίες κατηγόρησε ότι υπονομεύουν τη διαπραγματευτική του στάση.

«Θέλω να κάνω μια καλή συμφωνία. Δεν πρόκειται να βιαστώ. Έχω όλο τον χρόνο μπροστά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να βρεθεί «σε πολύ καλή θέση» εφόσον αποφασίσει να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Θα βομβαρδίσουμε» εάν δεν υπάρξει συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει τη συνέχιση των βομβαρδισμών κατά του Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας έως την προθεσμία της Τετάρτης το βράδυ.

«Περιμένω ότι θα βομβαρδίσουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη στάση με την οποία μπαίνεις σε διαπραγματεύσεις», ανέφερε στο CNBC. Παράλληλα, τόνισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι «έτοιμες να δράσουν», χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως εντυπωσιακές», ενώ αναφέρθηκε και στις δικές του προσπάθειες ενίσχυσης του στρατού.

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι αναμένεται να μεταβούν στο Πακιστάν για έναν δεύτερο γύρο εντατικών διαπραγματεύσεων, σε μια ύστατη προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας.

Ο Τραμπ έχει ήδη δηλώσει ότι θεωρεί «εξαιρετικά απίθανο» να παρατείνει περαιτέρω την προθεσμία της εκεχειρίας, εντείνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη ενόψει της λήξης της.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum