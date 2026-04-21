Τραμπ για Ιράν: Συμφωνία ή… βόμβες

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στο CNBC ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ισχυρή διαπραγματευτική θέση» και ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ επιτυχημένα». Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι τελικά θα επιτευχθεί «μια σπουδαία συμφωνία».

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να συμμετάσχει στις συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν στο Ισλαμαμπάντ, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον έχει αποκτήσει το «πάνω χέρι» στη σύγκρουση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τελικά θα επιτευχθεί «μια σπουδαία συμφωνία». Μάλιστα, υποστήριξε ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «μια ισχυρή και σπουδαία χώρα», εφόσον η ηγεσία του επιδείξει «κοινή λογική».

Ωστόσο, ο Τραμπ άσκησε σκληρή κριτική στην ιρανική ηγεσία, την οποία χαρακτήρισε «αιμοδιψή» και «σκληρούς ανθρώπους, όχι με καλό τρόπο», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ πιο σκληρές» από αυτούς.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ελέγχουν πλήρως» το Στενό του Ορμούζ, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Στη συνέντευξή του στο CNBC, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών αποτελεί «τεράστια επιτυχία» και ότι η Ουάσινγκτον «διαχειρίζεται το Ιράν με πολύ επιτυχημένο τρόπο».

Αναφερόμενος στην εκεχειρία, η οποία λήγει σήμερα, ο Τραμπ εμφανίστηκε αρνητικός στο ενδεχόμενο παράτασής της, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει πολύς χρόνος» για διαπραγματεύσεις. Όπως σημείωσε, παραμένει ασαφές πότε θα φτάσει η αμερικανική αντιπροσωπεία στο Πακιστάν, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προτεραιότητά του είναι να εξαλείψει την απειλή από το Ιράν, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι η σύγκρουση δεν θα λήξει γρήγορα.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, αναφέρθηκε σε προηγούμενες αμερικανικές πολεμικές εμπλοκές, σημειώνοντας τη διάρκειά τους: «Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες. Β’ Παγκόσμιος, έξι χρόνια. Πόλεμος της Κορέας, τρία χρόνια. Βιετνάμ, 19 χρόνια. Ιράκ, οκτώ χρόνια». Όπως είπε, δεν πρόκειται να βιαστεί, παρά τις πιέσεις από το Κογκρέσο, τις οποίες κατηγόρησε ότι υπονομεύουν τη διαπραγματευτική του στάση.

«Θέλω να κάνω μια καλή συμφωνία. Δεν πρόκειται να βιαστώ. Έχω όλο τον χρόνο μπροστά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να βρεθεί «σε πολύ καλή θέση» εφόσον αποφασίσει να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Θα βομβαρδίσουμε» εάν δεν υπάρξει συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει τη συνέχιση των βομβαρδισμών κατά του Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας έως την προθεσμία της Τετάρτης το βράδυ.

«Περιμένω ότι θα βομβαρδίσουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη στάση με την οποία μπαίνεις σε διαπραγματεύσεις», ανέφερε στο CNBC. Παράλληλα, τόνισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι «έτοιμες να δράσουν», χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως εντυπωσιακές», ενώ αναφέρθηκε και στις δικές του προσπάθειες ενίσχυσης του στρατού.

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι αναμένεται να μεταβούν στο Πακιστάν για έναν δεύτερο γύρο εντατικών διαπραγματεύσεων, σε μια ύστατη προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας.

Ο Τραμπ έχει ήδη δηλώσει ότι θεωρεί «εξαιρετικά απίθανο» να παρατείνει περαιτέρω την προθεσμία της εκεχειρίας, εντείνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη ενόψει της λήξης της.