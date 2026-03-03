Τραμπ για Ιράν: «Σχεδόν τα πάντα έχουν καταστραφεί» – Τέλος στο εμπόριο με Ισπανία

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον περισσοτέρων των 1.700 στόχων στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

ε ανακοίνωση της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιθέσεις που άρχισαν το Σάββατο, έχουν στοχοθετήσει πλοία του Ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, υποβρύχια και θέσεις αντιπλοϊκών πυραύλων μαζί με κέντρα διοίκησης και ελέγχου. Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σ

«Σχεδόν τα πάντα έχουν καταστραφεί» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, αναφερόμενος στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

Κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανέφερε για την Τεχεράνη:

«Δεν έχουν ναυτικό. Έχει καταστραφεί. Δεν έχουν αεροπορία. Έχει καταστραφεί. Δεν έχουν έλεγχο στην εναέρια κυκλοφορία, έχει καταστραφεί. Τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί. Και σχεδόν τα πάντα έχουν καταστραφεί».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Τα πάμε πολύ καλά. Έχουμε έναν εξαιρετικό στρατό και κάνει φανταστική δουλειά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι νέες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Τρίτη (3/3) στόχευσαν μια άλλη ομάδα Ιρανών ηγετών, υποστηρίζοντας ότι ο αντίκτυπος φαίνεται «αρκετά σημαντικός».

«Σήμερα υπήρξε μια άλλη επίθεση κατά της νέας ηγεσίας και φαίνεται ότι ήταν αρκετά σημαντική», δήλωσε.

Υποστήριξε ότι οι περισσότεροι από τους Ιρανούς αξιωματούχους που η Ουάσινγκτον είχε σκεφτεί ότι ενδεχομένως να αναλάμβαναν την ηγεσία της χώρας στο τέλος του πολέμου είναι νεκροί. Επίσης, υποστήριξε ότι το «χειρότερο σενάριο» για το Ιράν θα ήταν η εμφάνιση ενός ηγέτη «τόσο κακού» όσο ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή το Σάββατο, την πρώτη ημέρα του πολέμου. «Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό», είπε.

Επίσης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε ότι διέταξε την επίθεση επειδή «είχα την αίσθηση» ότι το Ιράν θα επιτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμά του είχαν σταματήσει.

Σημειώνεται ότι το Ιράν αναμενόταν να πραγματοποιήσει έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ, μετά τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη την περασμένη Πέμπτη.

Ακόμα, όπως μετέδωσε το ertnews, ο Τραμπ αμφισβήτησε την υπόθεση ότι τα σχέδια του Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν τον ώθησαν να ξεκινήσει τις επιθέσεις, λέγοντας ότι μάλλον «τους ανάγκασε να κινηθούν» και όχι το αντίστροφο.

«Θα επιτίθεντο αν δεν το κάναμε εμείς, θα επιτίθεντο πρώτοι. Ήμουν απόλυτα σίγουρος για αυτό. Αν μη τι άλλο, ίσως να ανάγκασα το Ισραήλ να δράσει, αλλά το Ισραήλ ήταν έτοιμο, και εμείς ήμασταν έτοιμοι, και είχαμε πολύ, πολύ ισχυρό αντίκτυπο, γιατί σχεδόν όλα όσα είχαν έχουν καταστραφεί. Τώρα ο αριθμός των πυραύλων τους έχει μειωθεί σημαντικά», είπε στο Οβάλ Γραφείο.

Είπε επίσης, ότι το Ιράν εξακολουθεί να εκτοξεύει πυραύλους, αλλά προέβλεψε ότι η Τεχεράνη θα χάσει τελικά αυτή την ικανότητα λόγω της συνεχιζόμενης επίθεσης εναντίον τους.

«Έχουν εκτοξεύσει πολλούς, και εμείς καταστρέφουμε πολλούς», είπε.

Επίσης δήλωσε ότι το Ιράν κατάφερε να αυξήσει το απόθεμα των πυραύλων του σε «αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα».

Απαντώντας σε ερώτηση για την αντίδραση των συμμάχων των ΗΠΑ, δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

«Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Ανέφερε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος με το Ηνωμένο Βασίλειο» λόγω της αρχικής άρνησης του Λονδίνου να επιτρέψει στην Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει τη βρετανική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια των πρώτων επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

«Μας πήρε τρεις, τέσσερις μέρες για να αποφασίσουν πού μπορούμε να προσγειωθούμε», είπε και πρόσθεσε πως: «θα κόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία» μετά την άρνηση της ευρωπαϊκής χώρας να επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει τις βάσεις της για αποστολές που σχετίζονται με επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Η Ισπανία έχει συμπεριφερθεί απαράδεκτα», δήλωσε ο Τραμπ προσθέτοντας ότι είχε ζητήσει από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να «διακόψει όλες τις συναλλαγές» με την Ισπανία.

«Θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία», υπογράμμισε.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμα ότι η ιρανική κοινότητα στην Αμερική είναι πραγματικά ευχαριστημένη με την αμερικανική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

«Πολλοί άνθρωποι είπαν ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Το βλέπεις στους δρόμους του Λος Άντζελες», είπε. «Το γεγονός είναι ότι οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι με αυτό που κάναμε», προσέθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως οι χώρες της Μέσης Ανατολής που έχουν στοχοποιηθεί από το Ιράν έχουν εκπλαγεί από τα αντίποινα και ότι και ο ίδιος έχει εκπλαγεί βλέποντας την Τεχεράνη να στρέφει τα πυρά της εναντίον των γειτόνων της.

«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι επιτίθενται σε χώρες που, ας πούμε, ήταν ουδέτερες, σωστά; Ζούσαν μαζί για πολύ καιρό. … Νομίζω ότι εξεπλάγησαν. Εγώ εξεπλάγην, και τώρα όλες αυτές οι χώρες πολεμούν εναντίον τους και πολεμούν σκληρά εναντίον τους», δήλωσε ακόμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι οι επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν καταδεικνύουν «το επίπεδο κακίας με το οποίο έχουμε να κάνουμε — χτυπούν ανθρώπους που ήταν τουλάχιστον κάπως φιλικοί και με τους οποίους δεν είχαν προβλήματα. Χτυπούν επίσης μόνο πολιτικούς χώρους, ξενοδοχεία και πολυκατοικίες, και εμείς τους χτυπάμε εκεί που είναι πολύ πιο κατάλληλο, τους χτυπάμε πολύ σκληρά».

Ακόμα υπογράμμισε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν σύντομα. «Οι άνθρωποι ένιωσαν ότι ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. «Έτσι, αν έχουμε λίγο υψηλότερες τιμές πετρελαίου για λίγο… μόλις τελειώσει αυτό, οι τιμές θα πέσουν», είπε, πριν προσθέσει «πιστεύω ότι θα πέσουν ακόμη χαμηλότερα από πριν», είπε χαρακτηριστικά.

Μερτς: Είμαστε στην ίδια σελίδα με τον Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.

«Συμφωνούμε απόλυτα όσον αφορά την ανατροπή αυτού του τρομερού καθεστώτος στην Τεχεράνη. Και θα συζητήσουμε για το τι θα συμβεί μετά», δήλωσε ο Μερτς, καθισμένος δίπλα στον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα τελειώσει σύντομα, λέγοντας ότι βλάπτει την παγκόσμια οικονομία.

«Αυτό, φυσικά, βλάπτει τις οικονομίες μας. Αυτό ισχύει για τις τιμές του πετρελαίου, αλλά και για τις τιμές του φυσικού αερίου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι ελπίζουμε ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει το συντομότερο δυνατό», δήλωσε.

«Ελπίζουμε λοιπόν ότι ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός κάνουν τα σωστά πράγματα για να τερματίσουν αυτό το καθεστώς και να εγκατασταθεί μια νέα κυβέρνηση, που θα επαναφέρει την ειρήνη και την ελευθερία», προσέθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν από αέρος να βομβαρδίζουν την Τεχεράνη κι άλλες περιοχές του Ιράν, τη στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται σε σημεία στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά του «συγκροτήματος ηγεσίας» του Ιράν στην Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένου του προεδρικού γραφείου, αλλά και του κτηρίου του Συμβουλίου των Σοφών, θεσμός που είναι επιφορτισμένος με την εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη που θα διαδεχθεί τον Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου.