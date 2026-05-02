Τραμπ για Ιράν: Ισως καλύτερα χωρίς συμφωνία – Αναφορά και στην Κούβα

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρξει συμφωνία με το Ιράν ενώ έκανε και δηλώσεις για την Κούβα που προκάλεσαν αίσθηση.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, μιλώντας σε εκδήλωση στο West Palm Beach, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να είναι «σε καλύτερη θέση» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, καθώς –όπως υποστήριξε– οι συνομιλίες έχουν παραταθεί υπερβολικά χωρίς αποτέλεσμα.

Ο ίδιος, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι επιλογές του περιορίζονται είτε σε στρατιωτική κλιμάκωση είτε σε δύσκολη διπλωματική λύση. Η

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στην Κούβα, την οποία παρουσίασε αστειευόμενος μεν αλλά με υπαινιγμούς ισχύος δε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε ένα υποθετικό σενάριο στο οποίο οι αμερικανικές δυνάμεις, επιστρέφοντας από τον πόλεμο στο Ιράν, θα μπορούσαν να «σταματήσουν» στο νησί και να επιβάλουν την κυριαρχία τους χωρίς αντίσταση.

Στην περιγραφή του έκανε αναφορά στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, ως παράδειγμα στρατιωτικής ισχύος που –κατά τον ίδιο– θα αρκούσε για να εξαναγκάσει την παράδοση της κουβανικής ηγεσίας.