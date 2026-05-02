Τραμπ για Ιράν: Ισως καλύτερα χωρίς συμφωνία – Αναφορά και στην Κούβα

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρξει συμφωνία με το Ιράν ενώ έκανε και δηλώσεις για την Κούβα που προκάλεσαν αίσθηση.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, μιλώντας σε εκδήλωση στο West Palm Beach, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να είναι «σε καλύτερη θέση» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, καθώς –όπως υποστήριξε– οι συνομιλίες έχουν παραταθεί υπερβολικά χωρίς αποτέλεσμα.

Ο ίδιος, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι επιλογές του περιορίζονται είτε σε στρατιωτική κλιμάκωση είτε σε δύσκολη διπλωματική λύση. Η

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στην Κούβα, την οποία παρουσίασε αστειευόμενος μεν αλλά με υπαινιγμούς ισχύος δε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε ένα υποθετικό σενάριο στο οποίο οι αμερικανικές δυνάμεις, επιστρέφοντας από τον πόλεμο στο Ιράν, θα μπορούσαν να «σταματήσουν» στο νησί και να επιβάλουν την κυριαρχία τους χωρίς αντίσταση.

Στην περιγραφή του έκανε αναφορά στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, ως παράδειγμα στρατιωτικής ισχύος που –κατά τον ίδιο– θα αρκούσε για να εξαναγκάσει την παράδοση της κουβανικής ηγεσίας.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

