Τραμπ για Ιράν: «Είτε θα κάνει το σωστό, είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά»

«Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό, είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά», προειδοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τρίτης.

Είπε, επίσης, ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσινγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Θα έχουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι έχει συμπεριφερθεί μάλλον καλά», απάντησε ο Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον πόλεμο.

Αμέσως μετά, όπως μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε ότι έχει «πολλά να συζητήσει με τον Σι αλλά δεν θα έλεγε ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά» τα θέματα.