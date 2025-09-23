Τραμπ: Επικρίσεις κατά των Ηνωμένων Εθνών

Στην πρώτη του ομιλία στον ΟΗΕ μετά την επιστροφή του στην προεδρία των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ προς δεκάδες παγκόσμιους ηγέτες, με έκδηλη την ανησυχία πολλών καθώς βλέπουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρύνονται από τις παραδοσιακές συμμαχίες υπέρ μιας απομονωτικής πολιτικής «Πρώτα η Αμερική».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, σε μια εριστική ομιλία, επεφύλαξε ειρωνίες κατά του ΟΗΕ, επανέλαβε πολλές από τις γνωστές του θέσεις και επικεντρώθηκε στο νούμερο ένα ζήτημα κατ’ αυτόν, την «ανεξέλεγκτη μετανάστευση».

Αρχικά επέκρινε τον ΟΗΕ ότι δεν τον βοήθησε στις διάφορες ειρηνευτικές του προσπάθειες, σε μια ομιλία του προς τη Γενική Συνέλευση που ήταν γεμάτη με λοιδορίες. «Τα δύο πράγματα που έλαβα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια ελαττωματική κυλιόμενη σκάλα και ένα ελαττωματικό τηλεϋποβολέα», είπε ειρωνικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναφερόμενος σε τεχνικά προβλήματα που περιέβαλαν την ομιλία του στην έδρα του ΟΗΕ, έναν θεσμό που είπε ότι «απέχει πολύ από το να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του».

Στην ομιλία του ο Τραμπ μίλησε για πληθώρα θεμάτων, λέγοντας πως η «ανεξέλεγκτη μετανάστευση είναι το κυριότερο ζήτημα της εποχής μας», κατηγορώντας τα Ηνωμένα Έθνη ότι χρηματοδοτούν την ανεξέλεγκτη μετανάστευση. «Τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν μια επίθεση στις δυτικές χώρες και τα σύνορά τους», δήλωσε, αναφερόμενος στην οικονομική βοήθεια που έχει παράσχει ο ΟΗΕ σε μετανάστες που έχουν ανάγκη. «Ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

Δεκάδες παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη χθες για να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος, μια ιστορική διπλωματική στροφή που αντιμετωπίζει σφοδρή αντίσταση από το Ισραήλ και τον στενό σύμμαχό του, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναφερόμενος στην κίνηση αυτή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή» για τις «φρικαλεότητες» που διέπραξε η Χαμάς, επικρίνοντας χώρες που προχώρησαν στην αναγνώριση αυτή.

Ζήτησε τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας πως εκείνοι που υποστηρίζουν την ειρήνη θα πρέπει να ενωθούν απαιτώντας την απελευθέρωση των ομήρων, που εξακολοθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Ως προς τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Ρωσία ότι είναι έτοιμος να επιβάλει ισχυρά οικονομικά μέτρα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η προειδοποίηση του Τραμπ προς τη Ρωσία είχε μια ανατροπή. Είπε ότι θέλει οι σύμμαχοι των ΗΠΑ να επιβάλουν τα ίδια μέτρα στη Ρωσία που προτείνει για να προσπαθήσει να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να κάνει πίσω από τον μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει για την πιθανότητα κυρώσεων κατά της Ρωσίας πολλές φορές, αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιήσει τα μέτρα. Πρόσφατα, έχει απαιτήσει από την Ευρώπη να σταματήσει όλες τις αγορές ρωσικού πετρελαίου προτού αναλάβει δράση. «Σε περίπτωση που η Ρωσία δεν είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως προετοιμασμένες να επιβάλουν έναν πολύ ισχυρό γύρο σφοδρών δασμών, οι οποίοι θα σταματήσουν την αιματοχυσία, πιστεύω, πολύ γρήγορα», είπε.

Αναφορικά με τη μετανάστευση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι και άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες θα πρέπει να υιοθετήσουν την αυστηρή πολιτική του κατά των μεταναστών, επαινώντας τις δικές του προσπάθειες να συλλάβει και να απελάσει παράτυπους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια στάση που πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο βλέπουν με σκεπτικισμό.

«Καταστρέφει τη χώρα σας και πρέπει να κάνετε κάτι γι’ αυτό στην παγκόσμια σκηνή», είπε.

Για την κλιματική αλλαγή, επανέλαβε την πάγια θέση του – που έρχεται σε αντίθεση με την επιστημονική κοινότητα – χαρακτηρίζοντας ως «τη μεγαλύτερη απάτη» στον κόσμο κατά, εντείνοντας τον σκεπτικισμό του για παγκόσμιες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και πολυμερείς θεσμούς.

Αναφορικά με το Ιράν, επανέλαβε τη θέση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί ποτέ να της επιτραπεί να κατέχει πυρηνικά όπλα. «Η θέση μου είναι πολύ απλή: Δεν μπορεί να επιτραπεί στον υπ’ αριθμόν ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να κατέχει το πιο επικίνδυνο όπλο», δήλωσε.

Δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα ηγηθεί μιας διεθνούς προσπάθειας για την εφαρμογή μιας σύμβασης για τα βιολογικά όπλα, πρωτοπορώντας σε ένα σύστημα επαλήθευσης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. «… καλώ κάθε έθνος να ενωθεί με μας στον τερματισμό της ανάπτυξης βιολογικών όπλων μια για πάντα», είπε.