Τραμπ: «Δεν μου άρεσε ο τρόπος που μου μίλησαν και γι’ αυτό αύξησα τους δασμούς στην Ελβετία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τους δασμούς στις ελβετικές εισαγωγές, μετά από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία με την Ελβετή αξιωματούχο Καρίν Κέλερ-Ζούτερ.

«Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα ο τρόπος που μου μίλησαν, οπότε αντί να τους μειώσω, αύξησα τους δασμούς στο 39% από το 30%», δήλωσε ο Τραμπ.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η “Καθημερινή”, ο ίδιος αποκάλεσε λανθασμένα την Κέλερ-Ζούτερ πρωθυπουργό της Ελβετίας· στην πραγματικότητα είναι μέλος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε την Ελβετή αξιωματούχο ως «πολύ επιθετική, αλλά ευγενική».

«Εβαλα δασμό 30%, που είναι πολύ χαμηλός. Μετά δέχθηκα ένα επείγον τηλεφώνημα από, νομίζω, την πρωθυπουργό της Ελβετίας, και ήταν πολύ επιθετική αλλά ευγενική – αλλά πολύ επιθετική», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέντευξή του στο Fox Business, ο Τραμπ εξήγησε ότι η Ελβετία επί χρόνια επωφελούνταν από τους σχεδόν μηδενικούς δασμούς στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης πως δέχτηκε κύμα πιέσεων από Ελβετούς αξιωματούχους που ζητούσαν ελάφρυνση, γεγονός που τον οδήγησε τελικά σε έναν συμβιβασμό.