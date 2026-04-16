Τραμπ: Δεκαήμερη εκεχειρία Λιβάνου – Ισραήλ από τα μεσάνυχτα

«Μόλις είχα εξαιρετικές συνομιλίες με τον εξαιρετικά σεβαστό πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ΕΙΡΗΝΗ μεταξύ των χωρών τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια 10ήμερη ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στις 5 μ.μ. [μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος]», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

«Την Τρίτη, οι δύο χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά ύστερα από 34 χρόνια εδώ στην Ουάσιγκτον, με τον σπουδαίο υπουργό Εξωτερικών μας, Μάρκο Ρούμπιο. Εχω δώσει εντολή στον αντιπρόεδρο Βανς και στον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, μαζί με τον επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, Νταν Κέιν, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη μόνιμης ΕΙΡΗΝΗΣ. Ηταν τιμή μου να επιλύσω εννέα πολέμους σε όλο τον κόσμο, και αυτός θα είναι ο 10ος, οπότε ας το κάνουμε!», συνέχισε.