Τραμ εκτροχιάστηκε στο Μιλάνο, ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

Τραμ εκτροχιάστηκε σήμερα το απόγευμα σε κεντρικό δρόμο του Μιλάνου. Το μέσο μεταφοράς βγήκε από τις ράγες, πέφτοντας πάνω σε πεζούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, ένας άνδρας έχασε την ζωή του και τρεις περαστικοί είναι σε σοβαρή κατάσταση. ‘Αλλοι δεκαεπτά άνθρωποι φέρουν ελαφρότερα τραύματα. Οι πυροσβέστες έφτασαν μετά από λίγα λεπτά στο σημείο του συμβάντος και αυτή την ώρα προσπαθούν να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια έναν επιβάτη. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει αρκετά υψηλή ταχύτητα, πριν εκτροχιαστεί. «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός, έπεσα ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι είχε συμβεί», είπε στους διασώστες ένας από τους επιβάτες.

φωτ. La repubblica