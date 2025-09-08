Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: 17χρονος οδηγός το θύμα του τραγικού δυστυχήματος

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον ΒΟΑΚ, όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι ο οδηγός του φορτηγού ήταν 25 ετών, ωστόσο, όπως μεταδίδει η εφημερίδα “Πατρίς“, αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για έναν 17χρονο, ο οποίος δεν είχε ακόμη συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του.

Το φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε, με αποτέλεσμα ο νεαρός να εγκλωβιστεί. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, δεν κατάφεραν να τον σώσουν.