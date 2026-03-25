Τραγωδία στο Βόλο: Δύο νεκρές γυναίκες και ένας τραυματίας από έκρηξη σε σπίτι

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου από ένα τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο γυναικών και τον τραυματισμό ενός ακόμη ατόμου, από έκρηξη και φωτιά σε σπίτι.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα του Βόλου: “Θεσσαλία”, το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 16:00, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της γειτονιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι.

Στο σπίτι φέρεται να σημειώθηκε έκρηξη πιθανόν από φιάλη σε σόμπα θέρμανσης.

Ένα ακόμη άτομο νεότερης ηλικίας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου για την παροχή ιατρικής φροντίδας καθώς υπέστη εγκαύματα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση παροχής βοήθειας.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, ενώ οι συνθήκες παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.