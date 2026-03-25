Τετάρτη, 25 Μαρτίου, 2026
Τραγωδία στο Βόλο: Δύο νεκρές γυναίκες και ένας τραυματίας από έκρηξη σε σπίτι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου από ένα τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο γυναικών και τον τραυματισμό ενός ακόμη ατόμου, από έκρηξη και φωτιά σε σπίτι.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα του Βόλου: “Θεσσαλία”, το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 16:00, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της γειτονιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι.
Στο σπίτι φέρεται να σημειώθηκε έκρηξη πιθανόν από φιάλη σε σόμπα θέρμανσης.

Ένα ακόμη άτομο νεότερης ηλικίας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου για την παροχή ιατρικής φροντίδας καθώς υπέστη εγκαύματα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση παροχής βοήθειας.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, ενώ οι συνθήκες παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

