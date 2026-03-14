Τραγωδία στο Ηράκλειο – Θάνατος βρέφους τεσσάρων μηνών

Ανείπωτη τραγωδία σε χωριό του Ηρακλείου από το θάνατο ενός βρέφους μόλις τεσσάρων μηνών.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα του Ηρακλείου: “Πατρίς”, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μητέρα βρήκε το μωρό στην κούνια του χωρίς τις αισθήσεις του!

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να διαπιστώνουν απλά το θάνατο του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Για το τραγικό περιστατικό ενημερώθηκαν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που διενεργούν προανάκριση.