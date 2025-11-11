Τραγωδία με τρεις νεκρούς μετανάστες στη Γαύδο – Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Τραγωδία σημειώθηκε αργά το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανετράπη λέμβος με πρόσφυγες/μετανάστες 15 ναυτικά μίλια νότια του ακριτικού νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, έως αυτή την ώρα έχουν διασωθεί 56 άτομα ενώ έχουν περισυλλεχθεί οι σοροί τριών ατόμων.

Στο σημείο, έχουν σπεύσει δύο παραπλέοντα σκάφη και σκάφη του Λιμενικού Σώματος ενώ στις έρευνες συμμετέχει από αέρος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ η οποία δυσχεραίνουν την έρευνα.

Περισσότερα σε λίγο…

φωτ. αρχείου