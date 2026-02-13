Τραγωδία με νεκρό 15χρονο στη Λούτσα – Στο νοσοκομείο άλλοι δύο ανήλικοι

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, το απόγευμα της Παρασκευής (13/2), στη συμβολή της Λ. Δημοκρατίας με την οδό Σωτήρος, στη Λούτσα.

Όπως μεταδίδει το news247.gr, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρεις ανήλικοι εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο και τον θάνατο του ενός.

Προς αφίξεως της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους 15χρονους και τούς μετέφεραν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός και ο σοβαρός τραυματισμός των άλλων δύο.

Σημειώνεται πως, μέχρι στιγμής δεν έχουν εξακριβωθεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο, με πληροφορίες πάντως να θέλουν τον ένα 15χρονο -που έχασε τη ζωή του- να είναι ο οδηγός του οχήματος. Φέρεται, δε, να είχε πάρει κρυφά το όχημα των γονιών του προκειμένου να πάει βόλτα με τους φίλους του.

Από την Τροχαία εξετάζονται η πιθανότητα ανάπτυξης ταχύτητας στο σημείο όπου το όριο είναι μόλις 30 χλμ./ώρα και πρόκειται για διασταύρωση.