Τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Εξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία, με την εμπλοκή μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν δέκα οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας: “Καθημερινή”, το όχημα είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία, όπου οι επιβάτες του σκόπευαν να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν. Σύμφωνα με ρουμανικά ΜΜΕ, το μίνι βαν συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους έξι άτομα, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Οπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, στο τροχαίο ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: ένα φορτηγό, το μίνι βαν και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του ΠΑΟΚ είχε θρηνήσει την 4η Οκτωβρίου 1999, έξι νέα παιδιά τα οποία επέστρεφαν από την Αθήνα οδικώς μετά από αγώνα της ομάδας τους με τον Παναθηναϊκό, σε ένα τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που γέμισε με θλίψη όλη την Ελλάδα.