Τραγικό φινάλε στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό

Στον αγνοούμενο εδώ και έξι μήνες γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε αγροτική περιοχή ανάμεσα σε Φρε και Τζιτζιφέ.

Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, από περαστικό και στο σημείο έσπευσε η αστυνομία προκειμένου να γίνει αναγνώριση.

Από την πρώτη στιγμή, οι σκέψεις όλων πήγαν στον 33χρονο γιατρό του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβρη στη συγκεκριμένη περιοχή πριν μήνες και η αστυνομική έρευνα επιβεβαίωση το τραγικό γεγονός.

O αστυνομικός διευθυντής Κανέλλος Νικολάου, υποστήριξε ότι δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια και ανέφερε πως η Αστυνομία θα εκδόσει επίσημη ανακοίνωση.