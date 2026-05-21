Τραγικό φινάλε στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στον αγνοούμενο εδώ και έξι μήνες γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε αγροτική περιοχή ανάμεσα σε Φρε και Τζιτζιφέ.

Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, από περαστικό και στο σημείο έσπευσε η αστυνομία προκειμένου να γίνει αναγνώριση.

Από την πρώτη στιγμή, οι σκέψεις όλων πήγαν στον 33χρονο γιατρό του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβρη στη συγκεκριμένη περιοχή πριν μήνες και η αστυνομική έρευνα επιβεβαίωση το τραγικό γεγονός.

O αστυνομικός διευθυντής Κανέλλος Νικολάου, υποστήριξε ότι δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια και ανέφερε πως η Αστυνομία θα εκδόσει επίσημη ανακοίνωση.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

