Τραγική εξέλιξη στην εξαφάνιση του 50χρονου στα Μάλια

Νεκρός βρέθηκε, όπως ανακοινώθηκε από τον οργανισμό “Γραμμή Ζωής” ο 50χρονος που αναζητούνταν στην περιοχή των Μαλίων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Βλάχος Εμμανουήλ, 50 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στα Μάλια Ηρακλείου

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 17/05/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η υπηρεσία Silver Alert, την 02/06/2026, δέχθηκε κλήση για τον εντοπισμό και την απώλεια ζωής του. Ο 50χρονος, είχε εντοπιστεί νεκρός στις 23/05/2026, κατά τη διάρκεια επιχείρησης εντοπισμού με τη συμμετοχή αστυνομικών Δ.Α. Ηρακλείου, σκύλου της ΕΜΑΚ, εθελοντών της ομάδας Επίδρασης και drone της Δ.Α. Ηρακλείου, σε αγροτική τοποθεσία με πυκνή βλάστηση με βρόγχο στο λαιμό, κρεμασμένος από δέντρο»