Τοπικά

Τους 1.100 θα φτάσουν μέχρι το βράδυ της Κυριακής οι μετανάστες στην Αγία – Αριθμός ρεκόρ

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
Από την Αγία έχουν αποχωρήσει οι υγειονομικοί του ΤΟΜΥ και ο Eρυθρός Σταυρός καθώς υπήρχαν θέματα ασφάλειας λόγω των διαρκών εντάσεων ανάμεσα στους μετανάστες.
Όπως ανέφερε στα “Χ.ν.” η αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζερβουδάκη περίπου 342 μετανάστες συμπληρώνουν 28 ημέρες στην Αγία!

«Ο χώρος υποτίθεται πως είναι προσωρινός για να μένουν 2-3 μέρες. Όσο ήταν ο χώρος στη διαχείριση του λιμενικού τα πράγματα ήταν ομαλά από τη στιγμή που ήλθε η τροπολογία του υπουργείου οι άνθρωποι αυτοί θεωρούνται κρατούμενοι και η αρμοδιότητα της φύλαξης και της μεταφοράς τους δόθηκε στην αστυνομία. Υπάρχει μια καθυστέρηση από την αστυνομία να τους πάρει από την Αγία κάτι που προκαλέσει εντάσεις, ψυχολογικά και παθολογικά προβλήματα. Το λιμενικό πρέπει να κάνει βάρδιες με το ελλιπή προσωπικό του, η αστυνομία να συνδράμει και ο δήμος Χανίων να πληρώνει. Εγκριναμε ένα ποσό για τη σίτιση τους αλλά μόνο για τα 1.100 άτομα θα απαιτηθούν 120.000 ευρώ. Ακόμα δεν έχουμε πάρει χρήματα από το Υπουργείο , ίσως αύριο να μας δοθεί το πρώτο ποσό που έχουμε αιτηθεί 200.000 ευρώ, αλλά δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα».
Στη συνέχεια η αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι «όλο αυτό που έγινε με το να θεωρηθούν κρατούμενοι δημιούργησε σε εμάς πίεση και δεν σταμάτησαν οι μεταναστευτικές ροές. Με το που φτιάχνει ο καιρός όχι απλά έρχονται αλλά σε πολύ μεγάλο αριθμό! Ξεπεράσαμε δηλαδή και τον αριθμό του Ιουνίου που είχαμε 890 ανθρώπους και το βράδυ της Κυριακής θα έχουμε 1100!»
Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ζητηθεί η συνδρομή επιπλέον αστυνομικών δυνάμεων και εκτός Κρήτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες των “Χ.ν.”, σήμερα το πρωί με τις νέες αφίξεις των τελευταίων ημερών στη Γαύδο εξαντλήθηκαν τα αποθέματα τροφής για τους μετανάστες/πρόσφυγες.

