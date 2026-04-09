Τουρνουά σκακιού: Τετραπλή ισοβαθμία στην κορυφή και παράταση αγωνίας για τον τελικό νικητή!

Ο 7ος γύρος του τουρνουά “Μίκης Θεοδωράκης” έκλεισε και στον 1ο όμιλο η κορυφή φλέγεται! Τετραπλή ισοβαθμία στην κορυφή και καθημερινά ντέρμπι που κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον σε όλους τους θεατές!

Στον 2ο όμιλο δύο γυναίκες οδηγούν την κούρσα, ενώ στον 3ο, είχαμε την πρώτη ήττα του Φλουρή Απόλλωνα, κάτι που δίνει ξεχωριστό ενδιαφέρον στους τελευταίους δύο γύρους.

Αναλυτικά στον 1ο όμιλο μετά την ισοπαλία στην πρώτη σκακιέρα των GM Harikrishnan A. Ra. (Ινδία) και GM Nevednichy Vladislav (Ρουμανία), τους έπιασαν στην κορυφή οι GM Nikolov Momchil (Βουλγαρία) και GM Holm Kristian Stuvik (Νορβηγία) οι οποίοι νίκησαν αντίστοιχα τους Μαρινάκη Χρήστο και GM Hamitevici Vladimir. Οι τέσσερις αυτοί παίκτες οι οποίοι ήταν και τα φαβορί από το ξεκίνημα των αγώνων, ισοβαθμούν στην κορυφή με 5,5β. Η χθεσινή μέρα προβλεπόταν ιδιαίτερα καυτή μιας και οι παίκτες αυτοί διασταυρώθηκαν μεταξύ τους στις κληρώσεις: Nikolov – Harikrishnan και Nevednichy – Harikrishnan. Ακολουθούν με 5β οι Ναούμ Σπύρος (ΣΑΧ), GM Hamitevici Vladimir (Μολδαβία), Σταματίου Ροδόλφος και Ροϊνός Ηλίας (Ζήνων Γλυφάδας).

Στον 2ο όμιλο, στην 1η θέση μόνη με 6,5β βρίσκεται η Βακάλη Ελλη (Κύδων) καθώς κέρδισε στην 1η σκακιέρα τον Διακολουκά Θεοδόση (ΣΑΧ). Δεύτερη με 6β η Τσορμπατζόγλου Ελευθερία (Γαλαξίας Θεσσαλονίκης), ενώ τρεις σκακιστές ακολουθούν με 5,5β: ο Ρίζος Δημήτριος (ΣΑΧ), ο Διακολουκάς Θεοδόσης (ΣΑΧ) και ο Βροντάκης Εμμανουήλ (ΑΠΟ “Μίκης Θεοδωράκης”). Χθες έπαιξαν στις πρώτες σκακιέρες: Βακάλη – Τσορμπατζόγλου και Διακολουκάς – Ρίζος.

Στον 3ο όμιλο των μικρών αθλητών, ο αθλητής της ΣΑΧ Φλουρής Απόλλωνας παρά την ήττα στον 7ο γύρο επέστρεψε στις επιτυχίες και νικώντας με τα μαύρα τον Γεωργιλά στον 8ο παραμένει στην κορυφή αγκαλιάζοντας την πρωτιά με 7β, ένα βαθμό μπροστά από την Κουτσουμπή Δανάη-Ζαχαρούλα αφού οι Πετράκης Στέλιος (ΟΑΧ) και Καστρινάκης Βασίλης (ΟΑΧ) ηττήθηκαν και έπεσαν από την 2η θέση.

Σήμερα λοιπόν, Μεγάλη Πέμπτη, στον 9ο και τελευταίο γύρο θα παίξουν στις πρώτες σκακιέρες: Φλουρής (7) – Αγγελής (5), Κουτσουμπή (6) – Καλλιγέρη (5,5), Καστρινάκης (5) – Γεωργιλάς (4,5) και Σημαντηράκη (4,5) – Πετράκης (5) στις συναντήσεις που θα κρίνουν τα μετάλλια.

Να θυμίσουμε ότι όλα τα αποτελέσματα και τις κληρώσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://s3.chess-results.com/tnr1385388.aspx?lan=1&art=2&rd=8&flag=30&SNode=S0

