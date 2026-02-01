Τουρκία: Δεκαέξι νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία δυστυχήματα

Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε δύο τροχαία δυστυχήματα στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τουρκικές αρχές.

Δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία.

“Ο οδηγός του λεωφορείου δεν επέζησε δυστυχώς παρ΄όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν. Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται ως εκ τούτου σε εννέα θανάτους”, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας Χουλουσί Σαχίν. Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν οκτώ νεκροί. Είκοσι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδος) σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

“Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα”, πρόσθεσε.

Από τους 25 τραυματίες, επτά είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ένα άλλο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα στη νότια Τουρκία, μετέδωσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Παραθαλάσσιο θέρετρο στη Μεσόγειο, η Αττάλεια υποδέχεται πολλούς ντόπιους και ξένους τουρίστες όλο τον χρόνο.