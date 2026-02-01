menu
16.4 C
Chania
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Τουρκία: Δεκαέξι νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία δυστυχήματα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε δύο τροχαία δυστυχήματα στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τουρκικές αρχές.

Δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία.

“Ο οδηγός του λεωφορείου δεν επέζησε δυστυχώς παρ΄όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν. Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται ως εκ τούτου σε εννέα θανάτους”, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας Χουλουσί Σαχίν. Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν οκτώ νεκροί. Είκοσι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδος) σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

“Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα”, πρόσθεσε.

Από τους 25 τραυματίες, επτά είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ένα άλλο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα στη νότια Τουρκία, μετέδωσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Παραθαλάσσιο θέρετρο στη Μεσόγειο, η Αττάλεια υποδέχεται πολλούς ντόπιους και ξένους τουρίστες όλο τον χρόνο.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum