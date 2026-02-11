Τουρκία: Αγριο ξύλο μεταξύ βουλευτών σε ορκωμοσία υπουργών (βίντεο)

Σε… ρινγκ μετατράπηκε η Τουρκική Εθνοσυνέλευση, με βουλευτές του κυβερνώντος AKP και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) να ανταλλάζουν γροθιές και κλωτσιές κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας δύο νέων υπουργών.
🚨 #SONDAKİKA | Akın Gürlek’in yemin töreninde Mahmut Tanal’a yumruklu saldırı!https://t.co/WCE2rMef81 pic.twitter.com/r5umrx67jv
— Halk TV (@halktvcomtr) February 11, 2026
Ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ θα ορκιζόταν ως υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ ο κυβερνήτης του Ερζούρουμ Μουσταφά Τσιφτσί προσήλθε για να ορκιστεί ως υπουργός Εσωτερικών.
Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η “Καθημερινή”, το CHP υποστήριξε ότι ο Γκιουρλέκ δεν μπορούσε να ορκιστεί επειδή δεν είχε παραιτηθεί από τη θέση του ως γενικός εισαγγελέας. Το AKP αντιτάχθηκε, δηλώνοντας ότι η διαδικασία ήταν σύμφωνη με το Σύνταγμα.
Πάνω στην ένταση που δημιουργήθηκε στην αίθουσα, ο βουλευτής του AKP, Οσμάν Γκοκτσέκ γρονθοκόπησε βουλευτή του CHP, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει αιμορραγία στη μύτη.
Οπως φαίνεται και σε βίντεο που μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ, η σύρραξη γενικεύτηκε με αρκετούς βουλευτές να χτυπάνε με μανία ο ένας τον άλλον.