Τουρκία: Αγριο ξύλο μεταξύ βουλευτών σε ορκωμοσία υπουργών (βίντεο)

Σε… ρινγκ μετατράπηκε η Τουρκική Εθνοσυνέλευση, με βουλευτές του κυβερνώντος AKP και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) να ανταλλάζουν γροθιές και κλωτσιές κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας δύο νέων υπουργών.

Ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ θα ορκιζόταν ως υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ ο κυβερνήτης του Ερζούρουμ Μουσταφά Τσιφτσί προσήλθε για να ορκιστεί ως υπουργός Εσωτερικών.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η “Καθημερινή”, το CHP υποστήριξε ότι ο Γκιουρλέκ δεν μπορούσε να ορκιστεί επειδή δεν είχε παραιτηθεί από τη θέση του ως γενικός εισαγγελέας. Το AKP αντιτάχθηκε, δηλώνοντας ότι η διαδικασία ήταν σύμφωνη με το Σύνταγμα.

Πάνω στην ένταση που δημιουργήθηκε στην αίθουσα, ο βουλευτής του AKP, Οσμάν Γκοκτσέκ γρονθοκόπησε βουλευτή του CHP, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει αιμορραγία στη μύτη.

Οπως φαίνεται και σε βίντεο που μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ, η σύρραξη γενικεύτηκε με αρκετούς βουλευτές να χτυπάνε με μανία ο ένας τον άλλον.