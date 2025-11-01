menu
Τουρκία: 550.000 Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την πτώση του Άσαντ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Συνολικά 550.000 Σύροι πρόσφυγες στην Τουρκία επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Περίπου 2,4 εκατομμύρια Σύροι παραμένουν πρόσφυγες στην Τουρκία, όπου ο αριθμός τους ξεπερνούσε τα 3,5 εκατομμύρια στην κορύφωση του πολέμου στη Συρία, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) δήλωσε την Παρασκευή ότι 1,16 εκατομμύριο Σύροι συνολικά έχουν γυρίσει στη χώρα τους από τις 8 Δεκεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, περισσότεροι από 1,9 εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένοι μπόρεσαν επίσης να επιστρέψουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Περισσότεροι από επτά εκατομμύρια Σύροι παραμένουν εσωτερικά εκτοπισμένοι και 4,5 εκατομμύρια παραμένουν ακόμη πρόσφυγες στο εξωτερικό, σύμφωνα με την UNHCR.

Ο εμφύλιος πόλεμος που ξέσπασε μετά την καταστολή από τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ μιας λαϊκής εξέγερσης το 2011, είχε ως αποτέλεσμα την έξοδο εκατομμυρίων Σύρων από τη χώρα τους.

Η σύγκρουση τελείωσε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν πήρε την εξουσία στη Δαμασκό ο ισλαμιστικός συνασπισμός υπό τον Άχμαντ αλ Σάρα, ο οποίος προηγουμένως είχε ανατρέψει τον Άσαντ.

