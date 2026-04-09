Τουριστικά γραφεία υπό πίεση και στην Κρήτη

Παρασκευάς Περάκης
Παρασκευάς Περάκης
» Υπερφορολόγηση και λειτουργικό κόστος τα µεγαλύτερα προβλήµατα του κλάδου

» ∆ιαπιστώσεις έρευνας του ΙΝΣΕΤΕ

Με την υπερφορολόγηση και το δυσβάσταχτο λειτουργικό κόστος παλεύουν τα τουριστικά γραφεία στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, γεγονός που αποτυπώνεται στην έρευνα του Ινστιτούτου του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA), η οποία διενεργήθηκε στα τέλη του περασµένου έτους (11/11/2025 – 15/12/2025) σε δείγµα 227 επιχειρήσεων

 

Η ακτινογραφία των προβληµάτων δείχνει πως τα ταξιδιωτικά γραφεία βρίσκονται αντιµέτωπα µε τέσσερις κυρίαρχες απειλές, οι οποίες σε πολλές περιοχές λαµβάνουν χαρακτήρα επιβίωσης:

Υπερβολική Φορολογία: Αποτελεί τη βασική θηλιά για το 66% των γραφείων πανελλαδικά. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου σε οκτώ περιφέρειες της χώρας όπου το πρόβληµα αγγίζει το 80-100%. Ενδεικτικά, το πρόβληµα ανέφερε το 100% των επιχειρήσεων σε Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ήπειρο και Στερεά Ελλάδα. Στην Κρήτη, η φορολογία “πνίγει” το 77% των πρακτορείων.

Αυξηµένο Λειτουργικό Κόστος: Η δεύτερη µεγαλύτερη πληγή, απασχολώντας το 64% της εθνικής αγοράς. Το πρόβληµα ήταν απολύτως καθολικό στην Πελοπόννησο (100%), ενώ άγγιξε το 95% στο Βόρειο Αιγαίο, το 82% στα ∆ωδεκάνησα και το 73% στις Κυκλάδες. Η Κρήτη κινήθηκε κοντά στον εθνικό µέσο όρο (62%).

Ψηφιακός Ανταγωνισµός (Online Πλατφόρµες): Τα µισά περίπου γραφεία (49%) δέχονται ασφυκτική πίεση από τις διεθνείς ψηφιακές πλατφόρµες. Σε ∆υτική Μακεδονία και ∆υτική Ελλάδα το ποσοστό εκτοξεύτηκε στο 80%, ενώ σε ∆ωδεκάνησα άγγιξε το 64%. Για την Κρήτη αλλά και την Αττική, ο ανταγωνισµός αυτός προβληµάτισε το 54% των γραφείων.

Έλλειψη Προσωπικού: Αν και σε εθνικό επίπεδο επηρεάζει το 41%, υπάρχουν τουριστικές ζώνες που χτύπησαν “κόκκινο”: τα Ιόνια Νησιά (67%), η ∆υτική Ελλάδα (60%), η Κεντρική Μακεδονία (57%) και το Νότιο Αιγαίο (55%). Στην Κρήτη, ωστόσο, η στελέχωση ήταν πιο ελεγχόµενη (38%).

Τοπικές Ιδιαιτερότητες: Η “∆υσκολία στην ψηφιακή τεχνολογία” αν και χαµηλή εθνικά (9%), αποτέλεσε εµπόδιο για το 67% στην Αν. Μακεδονία & Θράκη, ενώ η “Χαµηλή ζήτηση” έπληξε ιδιαίτερα τη Θεσσαλία (43%).

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2025

Ο απολογισµός των εσόδων για το καλοκαίρι του 2025 επιβεβαιώνει ένα συγκρατηµένο κλίµα, µε το 47% της αγοράς να καταγράφει απόλυτη στασιµότητα (µεταβολή από -5% έως +5%). Η γενική ζυγαριά έκλινε προς τα κάτω: το 31% των επιχειρήσεων είδε τον τζίρο του να πέφτει πάνω από 5%, ενώ µόλις το 23% κατέγραψε αύξηση άνω του 5%.

Πιέζονται οι “µικροί”: Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις (1-5 εργαζόµενοι), που αποτελούν το 49% του κλάδου, δέχτηκαν το µεγαλύτερο πλήγµα, µε το 35% αυτών να βιώνει πτώση εσόδων. Στον αντίποδα, τα µεγάλα γραφεία (µε πάνω από 21 υπαλλήλους) ήταν οι µεγάλοι κερδισµένοι, καθώς το 32% είδε τα έσοδά του να αυξάνονται.

Ο γεωγραφικός χάρτης: Η Στερεά Ελλάδα αναδείχθηκε στον απόλυτο «πρωταθλητή» της περσινής σεζόν, µε το υψηλότερο ποσοστό αύξησης και σχεδόν µηδενικές απώλειες. Θετικό πρόσηµο είχαν επίσης η Αν. Μακεδονία & Θράκη, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Αντίθετα, ισχυρή απαισιοδοξία και σηµαντική κάµψη καταγράφηκε σε Ήπειρο, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνιο και ∆ωδεκάνησα.

“ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ” ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Το µοντέλο των ταξιδιωτικών γραφείων στηρίζεται συντριπτικά (κατά 86%) στον εισερχόµενο τουρισµό. Μάλιστα, σε περιοχές όπως η Κρήτη, τα Ιόνια, το Βόρειο Αιγαίο, η Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες, το 100% των γραφείων εξυπηρετεί ξένους τουρίστες. Παράλληλα, ο εξερχόµενος τουρισµός αφορά το 34% των γραφείων εθνικά, όµως καταγράφει εντυπωσιακά ποσοστά στην Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία (57%), αλλά και στην Κρήτη (46%). Ο εγχώριος τουρισµός (35% εθνικά) κράτησε «ζωντανές» επιχειρήσεις σε ∆υτική Μακεδονία (80%) και Θεσσαλία (71%).

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ

Μπροστά σε αυτές τις συνθήκες, τέσσερα είναι τα βασικά αιτήµατα του κλάδου:

Πρόσβαση σε χρηµατοδότηση (65% ): Αποτελεί τον υπ’ αριθµόν ένα στόχο εθνικά, αγγίζοντας το απόλυτο 100% σε Β. Αιγαίο, ∆υτ. Ελλάδα, ∆υτ. Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Απλοποίηση γραφειοκρατίας / νοµοθεσίας (42% ): Κρίσιµη ανάγκη, ιδιαίτερα για τα νησιά όπως οι Κυκλάδες (82%).

Εκπαίδευση Προσωπικού (37%:): Ψηλά στην ατζέντα για Ήπειρο (60%), Κυκλάδες (55%) και Κρήτη (46%).

Ψηφιακός Μετασχηµατισµός (34% ): Απαραίτητος για περιοχές που θέλουν να εκσυγχρονιστούν όπως η Στερεά Ελλάδα και η Αν. Μακεδονία & Θράκη (από 67%). Στην Κρήτη, οι ανάγκες χρηµατοδότησης φτάνουν το 54% και η ανάγκη ψηφιακής µετάβασης το 31%.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

