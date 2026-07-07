Τουρισμός και Χανιά

Εκείνο το οποίο πρέπει σε αδρές γραμμές να γίνει αντιληπτό στα Χανιά είναι ότι το υπερπλεόνασμα του τουριστικού προϊόντος μπορεί να αποβεί μοιραίο για τα συμφέροντα της πόλης.

Είναι γεγονός ομολογημένο πια ότι για 4 μήνες η πόλη δεν μας ανήκει.

Είναι τέτοια η ροή του τουριστικού ρεύματος, που με δυσκολία μπορούμε εμείς οι Χανιώτες να ζήσουμε μέσα στην πόλη μας.

Μαγικό ραβδί για να λυθεί αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει.

Δοκίμασαν… στην Ισπανία και στην Ιταλία με τον προπηλακισμό των τουριστών αλλά δεν απέδωσε τα αναμενόμενα οφέλη.

Και εμείς στα Χανιά δεν μπορούμε να πέσουμε τόσο χαμηλά.

Οφείλουμε λοιπόν να προστατεύσουμε την πόλη και τις ιδιαιτερότητές της με το μόνο όπλο που μας απομένει, που δεν είναι άλλο από την προστασία του τρόπου ζωής μας.

Μπορεί να είναι η εποχή των μαθητευόμενων μάγων, αλλά σε αυτό δεν χωρούν χωρατά.

Αν μάθουμε να ζούμε σαν Χανιώτες, θα προστατεύσουμε την πόλη γιατί θα έχουμε προστατεύσει τον εσωτερικό μας κόσμο.