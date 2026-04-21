Διεθνή

Τουλάχιστον 6 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για το ενδεχόμενο νέου μεγα-σεισμού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε χθες, Δευτέρα, το βόρειο τμήμα της Ιαπωνίας, όμως δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας οι οποίες προειδοποίησαν ότι υπάρχει αυξημένο ενδεχόμενο να σημειωθεί ένας μεγα-σεισμός.

Σήμερα στις 08:00 (τοπική ώρα, 02:00 ώρα Ελλάδας) ο απολογισμός ήταν έξι τραυματίες, εκ των οποίων δύο σοβαρά, ανακοίνωσε η ιαπωνική υπηρεσία διαχείρισης πυρκαγιών και καταστροφών (FDMA) σε ανακοίνωσή της.

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι δεν έχουν προκληθεί ζημιές σε σημαντικές υποδομές, ενώ δεν ξέσπασαν πυρκαγιές.

Ο σεισμός αυτός σημειώθηκε χθες στις 16:53 (τοπική ώρα, 10:53 ώρα Ελλάδας) στον Ειρηνικό ωκεανό, στα ανοικτά της βόρειας επαρχίας Ιγουάτε του νησιού Χονσού, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA), η οποία εξέδωσε και προειδοποίηση για τσουνάμι, το οποίο ενδεχομένως να έφτανε έως τα τρία μέτρα.

Η JMA επεσήμανε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,7 βαθμών, ενώ το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εκτίμησε το μέγεθός του στους 7,4 βαθμούς.

Η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθη αφού κύμα ύψους 80 εκατοστών έφτασε σε λιμάνι του Κούζι, στην επαρχία Ιγουάτε. Άλλα μικρότερα κύματα τσουνάμι έφτασαν σε άλλες περιοχές της βόρειας Ιαπωνίας.

Η JMA εξέδωσε επίσης «ειδική προειδοποίηση» για τον αυξημένο κίνδυνο ενός μεγα-σεισμού μεγέθους 8 βαθμών ή και περισσότερων.

«Η πιθανότητα να σημειωθεί ένας νέος και ισχυρός σεισμός (…) θεωρείται σχετικά υψηλότερη απ’ ό,τι σε κανονικές περιόδους», σημείωσε η υπηρεσία. «Εάν σημειωθεί ένας μεγάλος σεισμός, είναι πιθανό ένα τεράστιο τσουνάμι να φτάσει στην ακτογραμμή ή να ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί», πρόσθεσε.

Μέλος της JMA είχε προειδοποιήσει νωρίτερα χθες: «να είστε προσεκτικοί με τους μετασεισμούς για περίπου μία εβδομάδα. Μετασεισμοί που μπορούν να προκαλέσουν ακόμη ισχυρότερους σεισμούς μπορεί συχνά να σημειωθούν τις δύο ή τρεις ημέρες που ακολουθούν έναν ισχυρό σεισμό».

Από τη χθεσινή δόνηση κουνήθηκαν κτίρια ακόμη και στο Τόκιο, που απέχει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού.

Οι αρχές στις πληγείσες περιοχές έχουν εκδώσει μη δεσμευτικές εντολές εκκένωσης που αφορούν περισσότερους από 182.000 κατοίκους, ανέφερε η FDMA.

Στην Ιαπωνία παραμένει ανοικτό το τραύμα που προκάλεσε τον Μάρτιο του 2011 ο σεισμός των 9 βαθμών και το τσουνάμι που ακολούθησε, προκαλώντας τον θάνατο ή την εξαφάνιση περίπου 18.500 ανθρώπων. Ο σεισμός εκείνος είχε σημειωθεί στις ακτές της Ιαπωνίας που βρέχονται από τον Ειρηνικό ωκεανό και προήλθε από το υποθαλάσσιο ρήγμα Νανκάι, μήκους 800 χιλιομέτρων στην ζώνη όπου η ωκεανική πλάκα της Θάλασσας των Φιλιππίνων βυθίζεται κάτω από την ηπειρωτική πλάκα επί της οποίας βρίσκεται η Ιαπωνία.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εκτιμά ότι ένας σεισμός στο ρήγμα του Νανκάι, που θα συνοδεύεται από τσουνάμι, μπορεί να σκοτώσει έως 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσει καταστροφές ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στην ένωση τεσσάρων μεγάλων τεκτονικών πλακών, στην δυτική πλευρά της «ζώνης του πυρός» στον Ειρηνικό, και είναι μεταξύ των χωρών με την μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στον κόσμο.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

