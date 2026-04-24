Τουλάχιστον 10 τραυματίες από ανεμοστρόβιλους που έπληξαν τη βόρεια Οκλαχόμα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ανεμοστρόβιλοι έπληξαν χθες τη βόρεια Οκλαχόμα στις ΗΠΑ, μετέδωσε το KOCO News, θυγατρική του ABC News.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών διενεργούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τις σημαντικές καταστροφές που προκάλεσε ανεμοστρόβιλος, πλήττοντας και την Αεροπορική Βάση Βανς, η οποία βρίσκεται στην πόλη Ένιντ της Οκλαχόμα.

Η αεροπορική βάση επιβεβαίωσε τις επιπτώσεις από τον ανεμοστρόβιλο σε ανάρτηση στο Facebook σημειώνοντας ότι πραγματοποιεί τις δέουσες διαδικασίες για να διαπιστωθεί ότι όλο το προσωπικό της είναι σώο και αβλαβές.

Ο δήμαρχος του Ένιντ, ο Ντέιβιντ Μέισον, δήλωσε ότι το προσωπικό από το αστυνομικό τμήμα της πόλης και από την πυροσβεστική υπηρεσία συντονίζουν τις επιχειρήσεις έκτακτης αντιμετώπισης και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από την περιοχή Γκρέιριτζ, η οποία επλήγη από τον ανεμοστρόβιλο.

Το γραφείο του Μέισον και η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας Γκάρφιλντ δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσουν τους τραυματισμούς.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

