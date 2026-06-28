«TOY STORY 5»: Μια ταινία για τον εθισμό στις οθόνες

Όταν το 1995 η «Pixar και η «The Walt Disney Company» παρουσίασαν το πρώτο «Toy Story» (την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία animation που έγινε εξ ολοκλήρου ψηφιακά), ελάχιστοι μπορούσαν να προβλέψουν ότι θα γεννιόταν ένα από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά franchises όλων των εποχών. Τρεις δεκαετίες μετά, η ανακοίνωση του «Toy Story 5» φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια ιστορία που μεγάλωσε γενιές θεατών, κουβαλώντας μαζί της ένα ιδιαίτερο βάρος: τους κινδύνους του εθισμού στις ηλεκτρονικές οθόνες των σύγχρονων συσκευών.

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ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΤΟΥ «TOY STORY»

Το σύμπαν του «Toy Story» δεν ήταν ποτέ απλώς μια παιδική περιπέτεια. Από την πρώτη στιγμή, οι χαρακτήρες του, τα παιχνίδια του μικρού Άντι: ο σερίφης Γούντι και ο διαστημικός φύλακας Μπαζ Λαϊτγίαρ έγιναν σύμβολα φιλίας, πίστης και αποδοχής της αλλαγής. Μέσα από τις πρώτες ταινίες, το κοινό παρακολούθησε όχι μόνο την εξέλιξη των παιχνιδιών, αλλά και τη δική του ενηλικίωση. Ο πιτσιρικάς Άντι μεγάλωσε, όπως μεγάλωσαν και οι θεατές που πρωτογνώρισαν την ιστορία στα μέσα της δεκαετίας του ’90.

Το «Toy Story» δεν μιλάει απλώς για παιχνίδια που ζωντανεύουν όταν λείπουν οι άνθρωποι. Στον πυρήνα του, είναι μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Η ιστορία μάς δείχνει πώς τα παιχνίδια (όπως ο Γούντι και ο Μπαζ) λειτουργούν ως θεματοφύλακες της παιδικής ηλικίας, ενώ θίγει κεντρικά νοήματα όπως: τη σημασία της φιλίας και της ομάδας: Πώς διαφορετικοί χαρακτήρες μαθαίνουν να ξεπερνούν τον εγωισμό τους, να συνεργάζονται και να θυσιάζονται ο ένας για τον άλλον, το μεγάλωμα και την ενηλικίωση: Η σταδιακή απομάκρυνση του παιδιού (Άντι) από τα παιχνίδια του και ο αποχωρισμός όταν εκείνο μεγαλώνει και φεύγει για το κολέγιο, την εύρεση του νέου σκοπού στη ζωή: Ακόμα και όταν ένα παιχνίδι «ξεπερνιέται», η αναζήτηση νέων στόχων και νοήματος, όπως φάνηκε και στις μετέπειτα περιπέτειες της παρέας.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ VS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ωστόσο, η ιστορία του κινηματογράφου έχει δείξει ότι οι μεγάλες αφηγήσεις μπορούν να βρουν νέους τρόπους να εξελιχθούν. Και ίσως αυτό ακριβώς επιχειρεί το «Toy Story 5»: να γεφυρώσει το χθες με το σήμερα. Στο «Toy Story 5» τα παραδοσιακά παιχνίδια έρχονται αντιμέτωπα με την κυριαρχία της τεχνολογίας και των ψηφιακών οθονών. Πρόκειται για μια ιδέα που αντικατοπτρίζει τη σημερινή πραγματικότητα, όπου τα παιδιά μεγαλώνουν διαφορετικά από ό,τι πριν 20 ή 30 χρόνια.

Στο «Toy Story 5» τα αγαπημένα παιχνίδια επιστρέφουν για να αντιμετωπίσουν τη σύγχρονη τεχνολογική πρόκληση, καθώς η Μπόνι, η μικρή ιδιοκτήτριά τους, απορροφάται από ένα τάμπλετ που της αγοράζουν οι γονείς της για να αντιμετωπίσει τη δυσκολία κοινωνικοποίησής της. Ο Γούντι, ο Μπαζ και η Τζέσι αναλαμβάνουν δράση για να επαναφέρουν τη μικρή στην πραγματική παιδικότητα και να την βοηθήσουν να κάνει αληθινές φίλες, καθώς τα παιχνίδια κινδυνεύουν να θεωρηθούν «vintage». Στο νέο κεφάλαιο της σειράς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δημιουργική ομάδα πίσω από την παραγωγή. Το «Toy Story 5» σκηνοθετεί ο Andrew Stanton, ένας από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς της Pixar, γνωστός για έργα όπως το Finding Nemo και το WALL-E. Στο κομμάτι των φωνών, οι γνώριμες παρουσίες επιστρέφουν για να δώσουν ξανά ζωή στους αγαπημένους χαρακτήρες. Ο Tom Hanks θα δανείσει για ακόμη μία φορά τη φωνή του στον Γούντι, έναν ρόλο που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την καριέρα του, ενώ ο Tim Allen επιστρέφει ως Μπαζ Λαϊτγίαρ, συνεχίζοντας μια κινηματογραφική «χημεία» που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια θεατές. Παράλληλα, η Joan Cusack αναμένεται να επανέλθει ως Τζέσι, διατηρώντας ζωντανή τη δυναμική της παλιάς ομάδας.

Το κύριο πλεονέκτημα του «Toy Story 5» είναι ότι αποφεύγει τον εύκολο διδακτισμό που συχνά συναντάμε στις οικογενειακές ταινίες. Αντί να κρίνει αυστηρά, η ταινία διατηρεί γρήγορο ρυθμό, χιούμορ και δράση, ενώ παράλληλα θίγει έξυπνα τη σχέση των παιδιών με την τεχνολογία. Η πλοκή αναδεικνύει τις ευθύνες των γονέων, οι οποίοι συχνά προσφέρουν τις οθόνες στα παιδιά, αγνοώντας την απομόνωση που αυτές προκαλούν. Το σενάριο δεν απορρίπτει την ψηφιακή εποχή, αλλά προτείνει μια ισορροπημένη συμβίωση, τονίζοντας ότι το ζητούμενο είναι ο σωστός τρόπος χρήσης της τεχνολογίας, η οποία πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας.

γραμμοσκιάσεις… Zgur