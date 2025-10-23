Του εξήντα οι εκδροµείς

Ο Σαββόπουλος φεύγει.

Ας φύγει όπως θέλει και ας λέει ό,τι θέλει.

Αυτά που έπρεπε, τα είπε στην ώρα τους.

Γιάννης Πετρίδης

Και ξαφνικά η είδηση εξαπλώθηκε αστραπιαία: Ο Νιόνιος της νιότης µας δεν είναι πια µαζί µας… ταξιδεύει για να συναντήσει το απόλυτο σκότος, τα αγγελούδια, το πιο πιθανό: την αιωνιότητα.

Οι µνήµες της γενιάς µου και των επόµενων γυρίζουν πίσω, τότε που στη δεκαετία του ’60 µας πήρε µε το Φορτηγό του και µας ταξίδεψε σε άγνωστους κόσµους, µέχρι και το Βιετνάµ, που καίγανε το ρύζι, και στους δρόµους της αµφισβήτησης των πολιτικών κατεστηµένων, γιατί εµείς τότε τραγουδούσαµε για να αλλάξουµε τον κόσµο. Ψυχανεµιζόµαστε µάλιστα ότι τα νέα που µας φέρνανε, µας χαϊδεύαν τα αυτιά τα κάθε λογής κατεστηµένα, ενώ ήταν όλα µια ψευτιά. Γιατί ακούγαµε τη «σκανδάλη που χτυπά» για να επιβάλει µια σκοτεινή επταετία, έχοντας στόχο να καταπνίξει «την αγωνία αυτού του τόπου για ζωή», γιατί είχε κουραστεί πια αυτός ο µικρός και κλειστός τόπος µε τη «σκυφτή ζωή του».

Είχαµε κουραστεί τόσο πολύ, που η µόνη διέξοδος, πέραν από τις συγκεντρώσεις και τις διαµαρτυρίες στις γεµάτες πλατείες, που µας είχε αποµείνει, ήταν να ονειρευόµαστε σαν τον Καραγκιόζη.

Οι στίχοι του, αλλά και η πρωτοεµφανιζόµενη ροκ µουσική του, που τη σύνδεσε αργότερα µε το ρεµπέτικο, απευθύνονταν κυρίως στους νέους, που τους προέτρεπε στην πολιτική δράση, για να έχουν ελπίδα να σώσουν τον τόπο τους και µαζί µ’ αυτόν να σωθούν κι οι ίδιοι. Γιατί, αν ό,τι ζούµε χάνεται, τότε είµαστε όλοι χαµένοι, όπως είχε πει σε µια του συνέντευξη. Όλα αυτά -οι στίχοι του, η µουσική του, µαζί µε τη βραχνή φωνή του- µας σηµάδεψαν σε µια µεταδικτατορική εποχή, που προσπαθούσαµε να ενηλικιωθούµε ιδεολογικά και να βρούµε τις πατηµασιές µας στο νέο πολιτικό τοπίο που διαµορφωνόταν στη χώρα µας. Αποκτήσαµε αυτοπεποίθηση και δεν ήταν ντροπή να «είµαι ό,τι είµαι κι ό,τι τραγουδώ για σε» και όχι ένας µοδάτος ή, ακόµα χειρότερα, ένας συµφεροντολόγος οπαδός κάποιου κόµµατος.

Αυτόν τον µεγάλο σύγχρονο ραψωδό, όπως τον αποκαλεί ο µουσικοσυνθέτης Παπαδηµητρίου, τον µεγαλύτερο Βαλκάνιο ποιητή κατά τον Ρίτσο, αυτόν που ένας άλλος µεγάλος Κρητικός µουσικοσυνθέτης -που εµείς συνεχίζουµε να τον αγνοού µε- ο Μαµαγκάκης, προέβλεψε το µέγεθός του και τον πήγε στη Λύρα του Πατσιφά, επιµένοντάς του να «γυρίσω τον πρώτο µου δίσκο», µερικοί προσπαθούν να τον ακυρώσουν, όπως έκαναν παλαιότερα και µε τον Καζαντζάκη αλλά και τον Μίκη, γιατί δεν ήταν πάντα συνοδοιπόρος του µικρού τους αναστήµατος. Γιατί, όπως µας λέει ο ∆εληβοριάς, «κάποιοι αισθάνθηκαν προδοµένοι, γιατί ήταν σίγουροι ότι τραγουδάει µόνο για εκείνους».

Εµείς όµως, του ’60 οι εκδροµείς, είχαµε ανάγκη αυτά που µας προσέφερε: να αµφισβητεί ακόµα και την αµφισβήτηση, συγχρόνως όµως µε τη βραχνή φωνή του, γεµάτη συναίσθηµα, να µας µεταφέρει σε θάλασσες µικρές και ελληνικά καλοκαίρια που «ανατέλλουν µες τα κόκκινα της δύσης τους» και να τον ακούµε αποσβολωµένοι να τραγουδά µαζί µε την Αρβανιτάκη, περιγράφοντάς µας τους τσιφτετέλληνες, γνωρίζοντας ότι η γαλαρία για την οποία τραγουδούσε δεν ήταν έτοιµη και δεν ήθελε να τον ακούσει.

Καλοστραθιά, Νιόνιο. Μεγαλώσαµε µε τα τραγούδια σου, σε δύσκολους καιρούς, που πότε µε τα Ντιρλαντά σου, πότε µε τους κυκλωτικούς χορούς και των Ελλήνων τις κοινότητες, πότε µε τα τραπεζάκια σου να τα βγάζεις έξω τρώγοντας βρώµικο ψωµί, ζωγράφισες την Ελλάδα.