Τορπιλίζεται το εισόδηµα των αγροτών από τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών

Συµπληρώνεται ένας χρόνος από τον περίφηµο «οδικό χάρτη» για το µέλλον της γεωργίας και των τροφίµων στην Ευρώπη που παρουσίασε µετά βαΐων και κλάδων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κοµισιόν) στις Βρυξέλλες στις 19 Φεβρουαρίου 2025.

Στην ουσία επρόκειτο για µια απεγνωσµένη προσπάθεια της Κοµισιόν να φανεί ότι ανταποκρίνεται στις υποσχέσεις που είχε δώσει το 2024 για επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο ευρωπαϊκός αγροτικός κόσµος λόγω των δυσµενών επιπτώσεων της παγκοσµιοποίησης.

Έτσι η Κοµισιόν παρουσίασε τα µέτρα τα οποία υποτίθεται θα ήταν ανάχωµα στις αθρόες αδασµολόγητες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων τρίτων χωρών (https://ec.europa.eu/commission 19/2/2025).

Μάλιστα ο εν λόγω οδικός χάρτης είχε συµπεριληφθεί σε σχετική Ανακοίνωση της Κοµισιόν (COM(2025) 75 final), ένα έγγραφο 28 ολόκληρων σελίδων.

Από τα διάφορα µέτρα που προέβλεπε ο «οδικός χάρτης» αυτό που µέχρι σήµερα υλοποιείται µε θρησκευτική ευλάβεια είναι η δέσµευση της Κοµισιόν για συνέχιση των εισαγωγών από τις τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό η Ανακοίνωση τόνιζε ότι η Κοµισιόν θα επέµενε στις διµερείς συµφωνίες ελευθέρου εµπορίου και θα τις χρησιµοποιούσε στο έπακρο.

Όπως έχουµε αναλύσει από τη στήλη αυτή στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης και προκειµένου οι Βρυξέλλες να προωθήσουν την εξαγωγή των βιοµηχανικών προϊόντων του ευρωπαϊκού βορρά στις παγκόσµιες αγορές και κυρίως στις αναπτυσσόµενες αγροτικές χώρες δέχθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ως αντιστάθµισµα την κατάργηση της αρχής της κοινοτικής προτίµησης και την απελευθέρωση των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων τρίτων χωρών στην ΕΕ µε αποτέλεσµα να οξυνθούν τα προβλήµατα των αγροτών του φτωχοποιηµένου ευρωπαϊκού νότου. Εποµένως σε µεγάλο βαθµό τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαίοι αγρότες είναι αποτέλεσµα του αλόγιστου ανοίγµατος της ευρωπαϊκής οικονοµίας στις αθρόες εισαγωγές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων από τρίτες χώρες.

Στην παρούσα συγκυρία οι δασµοί Τραµπ και ο εµπορικός ανταγωνισµός της ΕΕ µε τις ΗΠΑ και την Κίνα έφεραν πλέον πιο κοντά την ΕΕ µε τα κράτη της Mercosur, µε την Ινδία, την Ινδονησία και άλλες αναπτυσσόµενες χώρες. Έτσι σύµφωνα µε δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, η ΕΕ δεν θα πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στο εµπόριο της µε τις ΗΠΑ αλλά αντίθετα θα πρέπει να προχωρήσει σε διαφοροποίηση του εµπορίου της βάζοντας στο παιχνίδι και άλλους εµπορικούς εταίρους, ανοίγοντας τις πόρτες της προς τις ταχέως αναπτυσσόµενες αγορές σε όλον τον κόσµο. Άλλωστε, η ΕΕ έχει ήδη συνάψει εµπορικές συµφωνίες µε 76 χώρες και πρόσφατα ολοκλήρωσε εµπορικές συµφωνίες µε το Μεξικό, την Ελβετία, τη Νότια Κορέα, ενώ αναµένεται να ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις ελευθέρων συναλλαγών µε την Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη και τις Φιλιππίνες. Είναι λοιπόν προφανές ότι οι Βρυξέλλες αναζητούν σανίδα σωτηρίας στις εµπορικές τους σχέσεις µε τις διάφορες αναπτυσσόµενες χώρες συνάπτοντας συµφωνίες ελευθέρων συναλλαγών χωρίς βέβαια να ενδιαφέρονται για τις δυσµενείς οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις που θα έχουν οι συµφωνίες αυτές κυρίως για τους ευρωπαίους αγρότες και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜµΕ).

Κατά τα άλλα η ζωή συνεχίζεται µε τους Έλληνες αγρότες να εντείνουν τον αγώνα τους κατεβάζοντας τα τρακτέρ τους στο Σύνταγµα στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2026 αντιδρώντας µαζικά και αγωνιστικά απέναντι στη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ και στις αθρόες εισαγωγές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων τρίτων χωρών.

*Ο Νότης Μαριάς είναι Καθηγητής Θεσµών της ΕΕ στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής και Βουλευτής Ηρακλείου.