Τοποθέτηση – στήριξη Αλ. Μαρινάκη στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τους αγρότες

Τα προβλήματα των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων έφερε στο περιφερειακό συμβούλιο, στις 30 Οκτώβρη, η «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης.

Καταρχάς, ο επικεφαλής της παράταξης, Αλέκος Μαρινάκης, δήλωσε τη στήριξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης στα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών που δίνουν μάχη επιβίωσης, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς οδηγούνται στο ξεκλήρισμα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ και των κυβερνήσεων.

Τόνισε ότι η αγανάκτηση των αγροτοκτηνοτρόφων μεγαλώνει, στο έδαφος της εκτόξευσης του κόστους παραγωγής, των χαμηλών τιμών που επιβάλλουν οι εμποροβιομήχανοι στα προϊόντα τους, των μεγάλων ζημιών που δεν αποζημιώνονται.

Σε αυτά προστίθενται οι συνέπειες από το σκάνδαλο κυβερνήσεων – ΕΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρωστούμενα στους αγρότες, ενώ η κυβέρνηση απειλεί ότι τα πρόστιμα που επιβάλλει η ΕΕ θα πληρωθούν είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε από μελλοντικές επιδοτήσεις. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, από την τσέπη των λαϊκών στρωμάτων και των ίδιων των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων. Κυβέρνηση και ΕΕ αξιοποιούν το σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή τους και προετοιμάζουν το έδαφος για το «τσεκούρωμα» των αγροτικών ενισχύσεων, όπως προβλέπει η νέα ΚΑΠ, για να εξασφαλίζονται τα δισ. ευρώ της πολεμικής προετοιμασίας.

Ωστόσο, εκτός από την κυβέρνηση, οι βιοπαλαιστές της υπαίθρου έχουν απέναντι τους και όλα τα αστικά κόμματα που στηρίζουν τις εξοντωτικές κατευθύνσεις της ΚΑΠ. Είτε ως κυβέρνηση, είτε ως αντιπολίτευση, λένε το μεγάλο «ναι» στην πολιτική που ξεκληρίζει, προς όφελος των μεγαλοαγροτών και των επιχειρηματικών ομίλων, τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους και από την άλλη προσπαθούν να τους παραστήσουν τους «φίλους».

Την πολιτική αυτή, της ΚΑΠ και του «ρεαλισμού» της, ακολουθεί πιστά και η περιφερειακή αρχή Κρήτης, προσπαθώντας, μάλιστα, να δημιουργήσει αυταπάτες στους αγρότες, καλλιεργώντας τον συμβιβασμό σε δοκιμασμένες και χρεοκοπημένες «λύσεις» στο πλαίσιο της ΚΑΠ.

Επιπλέον, ο Αλέκος Μαρινάκης με αφορμή το θέμα για τη δακοκτονία έτους 2026, αναφέρθηκε στις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση και η περιφέρεια, για την αύξηση του δακοπληθυσμού, την καταστροφή της παραγωγής και υποβάθμιση της ποιότητας του λαδιού, με το ιδιωτικοποιημένο, αποτυχημένο σύστημα που εφαρμόζει. Κυβέρνηση – περιφέρεια αφήνουν έκθετους τους ελαιοπαραγωγούς, παρόλο που τους παρακρατείται και σχετικό χαράτσι 2%. Και παρά τα ολοφάνερα καταστροφικά αποτελέσματα αυτού του συστήματος δακοκοκτονίας με την εμπλοκή εργολάβων, η περιφερειακή αρχή εισηγήθηκε στο περιφερειακό συμβούλιο ότι θα συνεχίσει να το υλοποιεί.

Απροστάτευτοι και χωρίς εισόδημα έχουν μείνει και οι κτηνοτρόφοι απέναντι στις ζωονόσους, τόνισε ο Αλέκος Μαρινάκης, εισηγούμενος το σχετικό θέμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης στο συμβούλιο λογοδοσίας. Χιλιάδες ζώα θανατώνονται μαζικά από την εξάπλωση των ζωονόσων, ενώ η κυβέρνηση, πιστή στα «πρωτόκολλα» της αντιλαϊκής πολιτικής της ΕΕ για την προστασία των ομίλων του αγροτοδιατροφικού τομέα, απορρίπτει τον εμβολιασμό για να μη θιχτούν τα κέρδη τους. Υπογράμμισε πως το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κρούσματα στην Κρήτη όχι μόνο δεν πρέπει να εφησυχάζει, αλλά επιβάλλει, με ευθύνη της κυβέρνησης και της περιφερειακής αρχής, τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, για την αποφυγή της εξάπλωσης.

Κι ενώ η περιφερειακή αρχή «ευλογεί τα γένια της» και ισχυρίζεται πως όλα είναι καλώς καμωμένα, αποσιωπά πως τα μέτρα που εξαγγέλλονται είναι στη λογική της «ατομικής ευθύνης». Ταυτόχρονα, πώς άραγε θα υλοποιηθεί το έργο του ελέγχου και της τήρησης των αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές μονάδες και στα σφαγεία, κτλ, όταν είναι τραγική η υποστελέχωση των Κτηνιατρικών υπηρεσιών, με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων, καθώς και της περιφερειακής αρχής. Όταν, αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις 18 κτηνίατροι και η Κτηνιατρική Υπηρεσία λειτουργεί μόνο με το 40% της στελέχωσης που προβλέπει ακόμα και ο ίδιος ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας!

Τέλος, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης κάλεσε το περιφερειακό συμβούλιο να διεκδικήσει από την κυβέρνηση να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα, που οι ίδιοι οι αγρότες και το οργανωμένο αγροτικό κίνημα διατυπώνουν μέσα από τον οργανωμένο συλλογικό αγώνα τους, που μόνο με αυτόν και σε συμπόρευση με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα, κατάφεραν να πάρουν ανάσες επιβίωσης. Να αποσπάσουν συγκεκριμένα μέτρα και να καθυστερήσουν άλλα που είχαν σχεδιαστεί και δρομολογηθεί σε βάρος τους.

Μάλιστα, τώρα, υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις για να συναντηθεί αυτός ο αγώνας με των υπόλοιπων εργαζομένων, να έρθουν στο προσκήνιο οι παραγωγοί του κοινωνικού πλούτου και οι ανάγκες τους. Να δυναμώσει αποφασιστικά η σύγκρουση που θα ανοίγει τον δρόμο για την ανατροπή του σάπιου συστήματος του κέρδους, που ευθύνεται για τα αδιέξοδα των αγροτών, αλλά και για τη διαπλοκή και τα σκάνδαλα που φορτώνουν στις πλάτες τους».