menu
22.8 C
Chania
Κυριακή, 24 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Τοποθέτηση πεζογέφυρας Bailey στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η τοποθέτηση πεζογέφυρας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, για τη ζεύξη του Κηφισού ποταμού.

Η γέφυρα τοποθετήθηκε στη θέση παλαιότερης που καταστράφηκε από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ προηγήθηκε αίτημα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μέσω της σχετικής πλατφόρμας κοινωνικών δραστηριοτήτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το έργο ανατέθηκε στην Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) του ΓΕΕΘΑ, που ιδρύθηκε το 2024 με διττό ρόλο, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αποστολή της ΔΙΚΑΦΚΑ είναι -πέραν των επιχειρησιακών καθηκόντων- η άμεση συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές αλλά και στην υλοποίηση ειδικών έργων.

Για την τοποθέτηση πεζογέφυρας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, το ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ εκτέλεσε αναγνώριση στο σημείο και εκπόνησε τεχνική έκθεση για την καθέλκυση από τη στρατιωτική υπηρεσία γέφυρας από υλικό Bailey, 5 στοιχείων και μήκους 15,25 μέτρων, υπό την προϋπόθεση ο δήμος να ολοκληρώσει τις υποδειχθείσες προκατασκευασμένες εργασίες/κατασκευές εκατέρωθεν της κοίτης και να διαθέσει γερανοφόρα οχήματα για την τοποθέτηση της γέφυρας, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων κατασκευών για την έδραση της γέφυρας, εκδόθηκε η σχετική επιχειρησιακή διαταγή και τοποθετήθηκε η νέα πεζογέφυρα από το 725 Τάγμα Μηχανικού τις βραδινές ώρες μεταξύ 23 και 24 Μαΐου.

Πρόκειται για ένα ακόμη έργο κοινής ωφελείας που υλοποιείται από τις Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς τους, επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum