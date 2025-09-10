Τοποθέτηση «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο Δημοτικό Συμβούλιο

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά, αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Χαράλαμπος Λουτσέτης.

Αναλυτικά ο κ. Λουτσέτης ανέφερε «οι αποκαλύψεις για τις τηλεφωνικές συνομιλίες του Δημάρχου Χανίων με κατηγορούμενους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση φανερώνουν μια σάπια πραγματικότητα που ο χανιώτικος λαός την ξέρει καλά: ότι τα μεγάλα και μικρά επιχειρηματικά συμφέροντα, νόμιμα ή παράνομα, έχουν πάντα ανοιχτούς διαύλους με την τοπική και κεντρική εξουσία, απαιτώντας να βάζουν τη σφραγίδα τους στις αποφάσεις που τους αφορούν.

Δεν είναι τυχαίο ότι η εμπλοκή του Δημάρχου Χανίων ήρθε στο φως με αφορμή ένα ψήφισμα που κατέθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση, θέτοντας την αγωνία των εργαζομένων στην ψυχική υγεία όπως οι ίδιοι την διατύπωναν, ενάντια στη μεταφορά δομών σε ξενοδοχείο στο Ακρωτήρι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων υιοθέτησε το ψήφισμα, προκαλώντας την οργή όσων βλέπουν την υγεία ως πεδίο κερδοφορίας. Και τότε φάνηκε πώς λειτουργούν οι πιέσεις: με τηλεφωνήματα στον Δήμαρχο, με απαιτήσεις να λογοδοτεί όχι στον λαό αλλά στους κάθε είδους «παράγοντες».

Η πολιτική ευθύνη του Δημάρχου είναι τεράστια, όχι γιατί «ενέδωσε» στις πιέσεις, αλλά γιατί αποδέχτηκε το πλαίσιο αυτών των συνομιλιών. Αντί να υπερασπιστεί τους εκλεγμένους της Λαϊκής Συσπείρωσης απέναντι στις ύβρεις, αντί να στηρίξει το δικαίωμα του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίζει με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, έσπευσε να δικαιολογηθεί προσωπικά, λέγοντας ότι «δεν ήξερε σε ποιον ανήκει το ξενοδοχείο». Δηλαδή αν το ήξερε, τι θα έκανε; Θα ρωτούσε πρώτα τον επιχειρηματία; Με τον τρόπο αυτόν, αποκαλύπτεται ότι για τη σημερινή δημοτική αρχή οι αποφάσεις μπορούν να συζητιούνται σε τηλέφωνα, σε διαδρόμους, σε προσωπικά κονέ με επιχειρηματικά συμφέροντα, κι όχι με όρους διαφάνειας και υπεράσπισης των λαϊκών αναγκών. Μάλιστα, στη συνομιλία ο Δήμαρχος έφτασε μόνος του στο σημείο να υποβαθμίσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λέγοντας: «ε καλά μωρέ, ξέρει ο … , μια απόφαση είναι, και τι έγινε δηλαδή» υποτιμώντας έτσι ευθέως τον ρόλο και την πολιτική υπόσταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γι’ αυτό είναι πολιτικά έκθετος στην τοπική κοινωνία, ανεξάρτητα από την έλλειψη ποινικών ευθυνών του.

Πρόσφατα παραδείγματα – Μια πολιτική με συνέχεια

Αυτός ο δρόμος όμως δεν ξεκίνησε χθες. Είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο κάθε σοβαρό πρόβλημα που θέτουμε – από το στεγαστικό και τις χρήσεις γης, μέχρι την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων και τις συνέπειες της άναρχης τουριστικής ανάπτυξης – όταν ακουμπά συμφέροντα, δεν προχωρά καμία ουσιαστική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αντί για διάλογο, συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με ειρωνείες και απαξιωτικά σχόλια. Την ίδια στιγμή, δημόσια οικόπεδα παραχωρούνται για ιδιωτική εκμετάλλευση αντί να αξιοποιούνται για τους μόνιμους κατοίκους (όπως τα οικόπεδα του Πνευματικού Κέντρου), ενώ πολυτελείς μαρίνες και πεντάστερα ξενοδοχεία σχεδιάζονται σε περιοχές που θα έπρεπε να προστατεύονται, με τις ευλογίες της Δημοτικής αλλά και της Περιφερειακής Αρχής. Κάθε πρόταση που κατατίθεται και συγκρούεται με αυτήν τη λογική “εξαφανίζεται” ή απαξιώνεται, με αποτέλεσμα –πλην ελαχίστων εξαιρέσεων– το Δημοτικό Συμβούλιο να καταντά όργανο επικύρωσης αποφάσεων που λαμβάνονται έξω από αυτό.

Και δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για τη σταθερή τοπική έκφραση μιας κεντρικής πολιτικής που υπηρετεί τα μεγάλα ξενοδοχειακά και τουριστικά συμφέροντα, που εμπορευματοποιεί δημόσιους χώρους, μνημεία και δομές, που αντιμετωπίζει και τα Χανιά όχι ως πόλη για τις ανάγκες των πολλών αλλά ως πεδίο κερδοφορίας. Αυτή είναι η πραγματική συνέχεια: μια πολιτική που στηρίζεται απλόχερα από τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν και εκφράζεται τοπικά από τη σημερινή δημοτική αρχή.

Αυτή είναι η ουσία: όσο Δήμοι, Περιφέρειες και κεντρικό κράτος λειτουργούν με γνώμονα την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των λίγων, τόσο θα κυριαρχούν τα παζάρια, οι πιέσεις, οι διαπλοκές. Ο χανιώτικος λαός δεν έχει τίποτα να κερδίσει από μια δημοτική αρχή που λογοδοτεί στους ισχυρούς αντί να υπηρετεί τις πραγματικές του ανάγκες.

Η πυξίδα μας: οι ανάγκες του λαού

Η Λαϊκή Συσπείρωση Χανίων δεν θα σωπάσει ούτε θα συνηθίσει σε αυτή την πολιτική κατάντια. Σταθερά θα αποκαλύπτουμε τις πραγματικές διασυνδέσεις που καθορίζουν τη λειτουργία του Δήμου και θα υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του Δημοτικού Συμβουλίου να εκφράζει τις ανάγκες και τις αγωνίες του λαού. Τα «κομμούνια», όπως περιφρονητικά μας αποκάλεσαν, θα συνεχίσουν να μεταφέρουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τη φωνή, τις αγωνίες και τις διεκδικήσεις του χανιώτικου λαού και της νεολαίας, όπως κάναμε και στην περίπτωση της μεταφοράς δομών ψυχικής υγείας. Για εμάς πυξίδα είναι μόνο οι ανάγκες των πολλών, όχι τα κέρδη των λίγων.

Έχουμε εμπιστοσύνη στον λαϊκό παράγοντα, γιατί ξέρουμε ότι τα Χανιά δεν είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα και οι προστάτες τους. Τα Χανιά είναι οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι άνθρωποι του μόχθου που με τον αγώνα τους μπορούν να βάλουν τη σφραγίδα τους σε μια πόλη πραγματικά όμορφη και ανθρώπινη, αντάξια αυτών που ζουν και εργάζονται σε αυτήν. Μπορούν να σπάσουν τη “σιωπή” που επιχειρούν να επιβάλουν όσοι σχεδιάζουν την ανάπτυξη για τους λίγους και εκλεκτούς.

Τα Χανιά ανήκουν στο λαό τους

Οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Χανίων

Λουτσέτης Μπάμπης

Κλωνιζάκης Μιλτιάδης

Μακρέας Δημήτρης

Μπομπολάκης Φώτης»