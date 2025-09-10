Τοποθέτηση Κ. Μανιμανάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο

Με τα αναφορά στους θανάτους Ν. Παπαδάκη – Παπαδή και του Ε. Παλλήκαρη ξεκίνησε την τοποθέτησή της η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Ονειρο είναι τα Χανιά”, Κατερίνα Μανιμανάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης (10/09)

Στην συνέχεια η κα Μανιμανάκη ανέφερε «Όσον αφορά την υπόθεση της λεγόμενης εγκληματικής οργάνωσης, που τις τελευταίες μέρες κατακλύζει τη δημοσιότητα τόσο των Χανίων όσο και όλης της χώρας και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια της δικαστικής εξουσίας, θα κάνουμε την πολιτική μας τοποθέτηση στη συνέχεια.

Θα ήθελα μόνο να κάνω μία, κατά τη γνώμη μας, σημαντική επισήμανση που αφορά τη βία με την οποία χαρακτηρίζεται ο δημόσιος λόγος, βία που δεν αναδεικνύει την αλήθεια και δεν ωφελεί τη δημοκρατία. Είναι επιλογή μας να μένουμε έξω από αυτές τις αντεγκλήσεις. Για εμάς ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και ο θεσμός της ενημέρωσης είναι βασικοί πυλώνες της δημοκρατίας. Συνειδητά απέχουμε και διαχωρίζουμε τη θέση μας από επιθέσεις που επιχειρούν τη δολοφονία χαρακτήρων και να ακυρώσουν διαγεγραμμένες πορείες»

Από μεριάς της, η δημοτική σύμβουλος Ζωή Γεωργούλα στην τοποθέτησή της ανέφερε αναλυτικά «κατακλύζει τη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα μια υπόθεση της οποίας τις πραγματικές διαστάσεις δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε απολύτως ακόμα, αλλά φαίνεται να έχει δύο σημαντικά χαρακτηριστικά: Αφενός εμπλέκει σειρά από λειτουργούς θεσμών στους οποίους οι πολίτες ακουμπούν για στήριξη, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Αφετέρου αφορά και αδικήματα που σωβούν επί χρόνια τα οποία η δημοσιογραφική πένα έχει αναδείξει –ακόμα και στο εξωτερικό– αλλά παρόλα αυτά οι θεσμοί δεν τα ερεύνησαν έγκαιρα.

Τώρα πέφτει παραπάνω από άπλετο δημοσιογραφικό φως. Ελπίζουμε ότι θα πέσει και το φως της δικαιοσύνης στην έκταση και το ύψος που αρμόζει.

Οι πολίτες διαβάζουν και ακούν αποσβολωμένοι πώς λειτουργοί θεσμών και συμπολίτες τους διαφθείρουν και διασπαθίζουν δημόσιο χρήμα, τον δικό τους κόπο. Σε αυτούς τους πολίτες χρειάζεται να απευθυνθούμε σήμερα και με την πράξη και τον λόγο μας να αναδείξουμε αυτό το παράδειγμα δημόσιου λειτουργού, εκπροσώπου των θεσμών, που επιλέγει, καθημερινά -και συχνά με πολύ δύσκολο τρόπο- να διαχωρίζει τη θέση του, να στέκεται στο πλάι τους και να προάγει ασάλευτα το δικό τους συμφέρον. Και να υπηρετεί, βαθαίνοντας την, μόνο τη δημοκρατία. Την κόρη των οφθαλμών μας.

Να ξεκαθαρίσουμε μαζί με τα παραπάνω ότι εδώ δεν είμαστε για να μιλήσουμε για ποινικές ευθύνες. Διότι δεν είμαστε αυτοί που θα το κρίνουν. Δεν είμαστε ανακριτές, δικαστές ή νομικοί. Αυτές τις αφήνουμε σε αυτούς που είναι καταρτισμένοι και αρμόδιοι.

Η τοπική αυτοδιοίκηση φαίνεται να μένει έξω από αυτή την υπόθεση. Αλλά δεν μπορεί και δεν πρέπει να διεκδικεί το αλάθητο. Η μόνη, από ό,τι φαίνεται, αναφορά λειτουργού της τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνει κατά τη γνώμη μας στην επιφάνεια πτυχές της λειτουργίας της δημοτικής αρχής που δεν είναι ασύνδετες ή μεμονωμένες. Στις οποίες χρειάζεται να εμβαθύνετε και να χαράξετε μια τομή στην πορεία πλεύσης σας.

Για εμάς δύο ζητήματα είναι άξια αναφοράς. Το ένα είναι η σημασία του διαλόγου, της συνεργασίας, της αλληλεπίδρασης. Αυτό που ενόχλησε την έκνομη δράση ήταν ένα ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου μας. Πόσες είναι οι φορές που ομοφωνήσαμε; Που συζητήσαμε με ανοιχτά αυτιά και συνδιαμορφώσαμε μια κοινή γραμμή; Που χωρίς παρωπίδες θελήσαμε να αφουγκραστούμε το επιχείρημα που φέρνει ο άλλος σε διάλογο και να μην επιμείνουμε σε προειλημμένες αποφάσεις; Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μας, η πρώτη τομή που οφείλετε να προωθήσετε ως δημοτική αρχή: ειλικρινή και απροσχημάτιστο διάλογο εδώ μέσα, που μπορεί να επιφέρει συμφωνίες για το κοινό καλό.

Το άλλο είναι η σημασία του να δίνετε τον λόγο στους πολίτες. Σε όλους τους πολίτες, όχι επιλεκτικά, χωρίς δουλείες ή εξαιρέσεις. Δεν ωφελεί να έχετε ανοιχτά αυτιά και διαύλους σε κάποιους και για άλλους να επιφυλάσσετε χαρακτηρισμούς όπως μεμονωμένοι, μειοψηφίες και να τους λοιδορείτε υπονομεύοντας τη δημοκρατική προσπάθειά τους να συμμετέχουν στη συνδιαμόρφωση αποφάσεων που αφορούν την πόλη. Αυτή είναι η δεύτερη τομή που, κατά τη γνώμη μας, έχει έρθει η ώρα να κάνετε.

Στη δημόσια δήλωσή σας, κύριε δήμαρχε, μιλάτε για πιέσεις που δεχθήκατε και αποκρούσατε. Αυτή η πίεση, όπως την χαρακτηρίσατε, πριν φτάσει και σε εσάς έχει φτάσει σε πολλούς άλλους απλούς πολίτες, πολύ πιο εύκολα και συχνά ίσως, για μια σειρά από ζητήματα τα οποία εμπίπτουν στη δικογραφία ή ανάλογα τους, και για τα οποία οι κατηγορούμενοι έχουν βρει αντίσταση ή εμπόδια από πολίτες, υπαλλήλους ή και εκπροσώπους θεσμών και φορέων, στην πορεία της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Όταν ένας πολίτης, πολύ μάλλον ο πρώτος δημότης της πόλης μας, δέχεται πίεση, χρειάζεται να αντισταθεί όχι ιδιωτικά αλλά απευθυνόμενος και εμπιστευόμενος τους θεσμούς. Αν εσείς, που έχετε την προστασία του θεσμικού σας ρόλου, δεν το κάνετε, τότε τι μπορούμε να ελπίζουμε ή να ζητάμε από τους πολίτες;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι το Ακρωτήρι εδώ και αρκετά χρόνια έχει γίνει τόπος και αφετηρία αντιπαραθέσεων με βίαιο και έκνομο τρόπο. Και ελπίζουμε ειλικρινά ότι η διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης, που φαίνεται να είχε ως έδρα εκβιασμών και καταπατήσεων σε μεγάλο βαθμό το Ακρωτήρι, θα είναι η αρχή του τέλους αυτής της κατάστασης. Πριν μόνο μερικούς μήνες είδε το φως της δημοσιότητας η βιαιοπραγία μέσα σε δημοτική υπηρεσία εναντίον υπαλλήλων του Δήμου και αντιδημάρχου από μηχανικούς τότε υπό ανέγερση, τώρα σε λειτουργία, ξενοδοχείου στο Μαράθι. Ουκ έστιν αριθμός των παρανομιών και των καταπατήσεων που συμβαίνουν σε μια σειρά περιοχών αυτής της δημοτικής ενότητας, κάποιες από τις οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας ή φτάνουν σε θεσμικά γραφεία. Τι μήνυμα όμως δίνουμε εμείς, αν υποκείμεθα σιωπηλά πιέσεις, εκφοβισμούς και βία, στους πολίτες που δεν μπορούν να κάνουν σύννομα τη δουλειά τους, να έχουν πρόσβαση σε δημόσιο χώρο ή στον αιγιαλό, που δεν μπορούν να πληρώσουν τις υπέρογκες και παράνομες χρεώσεις για ομπρελοκαθίσματα, αν εμείς εσωτερικεύουμε τις πιέσεις και δεν τις δημοσιοποιούμε, δεν τις καταγγέλλουμε χωρίς καθυστέρηση, δεν τις κάνουμε υπόθεση της θεσμικής συλλογικότητας στην οποία ανήκουμε και την οποία υπηρετούμε;

Εμείς δηλώνουμε παρούσες και παρόντες σε αυτή την κατεύθυνση και σας καλούμε να εμπιστευτείτε τον θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου, να τον ανάγετε σε κοινωνό και προασπιστή του δημοσίου συμφέροντος. Σας καλούμε να εγκαταλείψετε λογικές επιλεκτικών διαύλων με τους πολίτες και τους θεσμούς, και προειλημμένων αποφάσεων. Για εμάς το πρότυπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τον διάλογο, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη. Ανοιχτές πόρτες, ανοιχτά αυτιά και στέρεη συλλογική αντίσταση σε κάθε αντιδημοκρατική δράση»