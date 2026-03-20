Τοποθέτηση δύο σεισμολογικών σταθμών στην Κίσσαμο

Στην τοποθέτηση δύο σεισμολογικών σταθμών στην περιοχή της Κισσάμου προτίθεται να προβεί το «Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών».
Συγκεκριμένα, κατά πληροφορίες, ο ένας σεισμολογικός σταθμός θα τοποθετηθεί στην περιοχή της Τυλίφου και ο δεύτερος στην περιοχή της Χρυσοσκαλίτισσας.
Σκοπός της τοποθέτησης των σταθμών είναι η αδιάλειπτη καταγραφή και μελέτη των σεισμικών δονήσεων στην περιοχή.
