Τοποθέτηση δορυφορικών πομπών σε λύκους στην Πάρνηθα από την «Καλλιστώ»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την ομάδα πεδίου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ» η θερινή παγίδευση λύκων, την περίοδο 21/8 – 1/9 στην προστατευόμενη περιοχή της Πάρνηθας, με την αρωγή του προσωπικού της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου του Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής-ΟΦΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Wild Wolf.

Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση από την “Καλλιστώ” «κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε σύλληψη συνολικά τριών λύκων, ενός ενήλικου αρσενικού, ενός ενήλικου θηλυκού και ενός νεαρού θηλυκού λύκου, στην Κεντρική και Δυτική Πάρνηθα, και τοποθέτηση δορυφορικών κολάρων σε κάθε ένα ζώο, τα οποία μεταδίδουν την θέση τους μέσω δορυφορικού link κάθε λίγες ώρες.

Για την σύλληψή των λύκων εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα που ελαχιστοποιούν το stress των ζώων, όπως η χρήση ειδικών παγίδων που δεν προκαλούν τραυματισμούς, 24ώρος έλεγχος της λειτουργίας τους που επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση μετά την σύλληψή τους, χρήση σύγχρονων αναισθητικών σκευασμάτων για ασφαλή νάρκωση και ανάνηψη, και κτηνιατρική επίβλεψη.

Όπως αναφέρει ο Δρ. Βιολογίας και επιστημονικά υπεύθυνος για τον λύκο στην «Καλλιστώ», Γιώργος Ηλιόπουλος, «τα δεδομένα δορυφορικής τηλεμετρίας είναι πολύτιμα και χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του μεγέθους των αγελών, της έκτασης της επικράτειας τους, των τροφικών συνηθειών τους, της θηρευτικής τους συμπεριφοράς και της επίδρασής τους στους πληθυσμούς του ελαφιού, καθώς και της καταγραφής των προσεγγίσεων σε ανθρώπινους οικισμούς και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα των αντίστοιχων ερευνών δορυφορικής τηλεμετρίας που υλοποιήθηκαν την περίοδο 2023-2024 στην ανατολική Πάρνηθα, επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Wild Wolf, έχουν ήδη κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες μαζί με άλλα ενδιαφέροντα αποτελέσματα και συμπεράσματα, και θα παρουσιαστούν στο 12o Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, στις 1-4 Οκτωβρίου 2025 στην Αθήνα (Helecos, https://www.helecos.gr/en).

ℹ Λίγα λόγια για το ευρωπαϊκό έργο LIFE Wild Wolf

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “LIFE Wild Wolf” αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων που θα επιτρέψουν τη συνύπαρξη του ανθρώπου με τον λύκο σε περιαστικές περιοχές στην Ευρώπη. Στοχεύει σε μία ισορροπημένη και μακροπρόθεσμη διατήρηση των λύκων σε αστικές και περιαστικές περιοχές οχτώ χωρών της νότιας και κεντρικής Ευρώπης (Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Κροατία, Πορτογαλία, Σουηδία, Σλοβενία και Τσεχία), μέσα από τη βελτίωση της τεχνικής και επιχειρησιακής ικανότητας των αρμόδιων αρχών να διαχειρίζονται και να αποτρέπουν συγκρούσεις που σχετίζονται με τον άνθρωπο.

Παράλληλα, ενθαρρύνει βιώσιμες πρακτικές που διατηρούν την άγρια φύση του λύκου και βελτιώνουν την ικανότητα των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που δυνητικά δημιουργούν. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συγκαταλέγονται πανεπιστήμια, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, προστατευόμενες περιοχές, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κυνηγετικές ομοσπονδίες.

Στην Ελλάδα η περιοχή του έργου είναι ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας. Εταίροι στο έργο από ελληνικής πλευράς είναι η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» και ο «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ)» με κομβική την συμβολή της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου»