Τοποθέτηση Δημάρχου Χανίων σε απάντηση πρόσφατων δημοσιευμάτων στον έντυπο & ηλεκτρονικό Τύπο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στη δημοσιότητα έδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης το Γραφείο Τύπου του Δήμου Χανίων «Τοποθέτηση Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη σε απάντηση πρόσφατων δημοσιευμάτων στον έντυπο & ηλεκτρονικό Τύπο».

Αναλυτικά αναφέρει:

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, προέβη σήμερα, Τετάρτη 03/09/2025, στην ακόλουθη δημόσια τοποθέτηση σε απάντηση πρόσφατων δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο:

«Με καθαρό πρόσωπο και καθαρά χέρια, με την ομάδα μας μια γροθιά, συνεχίζουμε να προσφέρουμε στον τόπο που αγαπάμε.

Δεν υπέκυψα ποτέ σε πιέσεις και ούτε πρόκειται να το πράξω. Δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά καθήκον που απορρέει από την αξιοπρέπεια, την ηθική μου και τον σεβασμό που οφείλω στους Χανιώτες και τις Χανιώτισσες.

Αν κάποιοι ενοχλήθηκαν με την ακεραιότητα και τη σταθερότητά μου σε αποφάσεις που συγκρούστηκαν με τα δικά τους συμφέροντα, τους διαβεβαιώνω ότι αυτή η πορεία δεν πρόκειται να σταματήσει.
Η απόπειρα σπίλωσης μέσω δημοσιευμάτων που στηρίζονται σε παραποιημένους διαλόγους δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Με υποχρεώνει να ασκήσω όλα τα νόμιμα δικαιώματά μου, ώστε να αποκατασταθεί η αλήθεια και να προστατευθούν τόσο η οικογένειά μου, όσο και ο θεσμός που υπηρετώ με αφοσίωση.

 Παράλληλα, στα ίδια δημοσιεύματα δεν υπήρξε η ίδια «ευαισθησία» απέναντι σε αναφορές για συνομιλίες όπου καταγράφονται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να αναφέρουν ότι «μου έχουν ράψει κοστούμι». Η επιλεκτική ανάδειξη αποκαλύπτει πολλά για τις πραγματικές προθέσεις όσων επιχειρούν να δηλητηριάσουν τον δημόσιο λόγο.
Η ίδια Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, σε σχετική ενημέρωσή της αλλά και στη δημόσια τοποθέτηση της εκπροσώπου τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντίας Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή στην υπόθεση. Αντιθέτως, καταγράφεται ότι υπήρξε απόπειρα επηρεασμού μου από μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, την οποία απέρριψα αποφασιστικά, διακόπτοντας κάθε περαιτέρω επικοινωνία.

Η ευθύνη μου απέναντι στην πόλη και την προοπτική της υπερβαίνει κάθε προσωπικό όφελος. Με καθαρό μέτωπο, απόλυτη συνέπεια στις αξίες που με καθοδηγούν και με οδηγό τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι ώστε τα Χανιά να προοδεύουν, με απόλυτη εμπιστοσύνη στους λειτουργούς της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης.

Υ.Σ. Όσον αφορά την πάλαι ποτέ ιστορική εφημερίδα Χανιώτικα Νέα, τους λέω πολύ απλά ότι μετά από 6 χρόνια καθημερινού πολέμου, σήμερα υπερέβησαν κάθε όριο, αγνοώντας βασικές αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας».

Σημείωμα Σύνταξης

Την ώρα που διάλογοι που αφορούν στο πρόσωπο του δημάρχου Χανίων δημοσιεύονται σε πλήθος πανελλαδικών και τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αυτός επιλέγει τη στοχοποίηση της εφημερίδας «Χανιώτικα νέα» . 

Δεν μας εκπλήσσει, είναι κάτι που κάνει σε μόνιμη βάση τα τελευταία έξι χρόνια, για λόγους που αυτός γνωρίζει. 

Αν ο δήμαρχος θεωρεί «πόλεμο» την καταγραφή γεγονότων και την παρουσίαση ειδήσεων που τον αφορούν, αυτό αφορά τον ίδιο. 

Εμείς συνεχίζουμε να υπηρετούμε τη δημοσιογραφική δεοντολογία, να παραμένουμε μακριά από κάθε προσπάθεια εκφοβισμού, χειραγώγησης και αποσιώπησης και σίγουρα μακριά από λογής – λογής τηλεφωνικές κλήσεις που θα μας πουν τι και πότε θα δημοσιεύσουμε. 

