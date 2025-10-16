Τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών στη συζήτηση στη Βουλή για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής

Ν. Ανδρουλάκης: Όταν άλλα λέει το ΥΠΕΞ, άλλα το υπ. Άμυνας και άλλα κάνει το Μαξίμου, τότε κάνεις ανασχηματισμό και δεν ανέχεσαι μια κατάσταση που κάνει κακό στη χώρα

Απαντήσεις σε τέσσερα ερωτήματα ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Κ. Μητσοτάκη στη δευτερολογία του στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή.

Αφού σχολίασε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι τη μεγαλύτερη επιτυχία στην εξωτερική πολιτική από το 74 την πέτυχε η ΝΔ κι ήταν η είσοδος, το 1979, στην ΕΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε πως ξεχνά την χρεοκοπία της χώρας από τη ΝΔ, κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη για δημιουργία τοξικότητας .

« Το μάνιουαλ του διχασμού και της τοξικότητας που χρησιμοποιούσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Τσίπρας και ο Καμμένος, αντί να τα πετάξει από το παράθυρο ο φιλελεύθερος κ. Μητσοτάκης, το χρησιμοποιεί κάθε τρεις και λίγο», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, και υπογράμμισε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: «Όταν άλλα λέει το ΥΠΕΞ, άλλα το υπουργείο ‘Αμυνας και άλλα κάνει το Μαξίμου, τότε κάνεις ανασχηματισμό και δεν ανέχεσαι μια κατάσταση που κάνει κακό στην χώρα».

Εγκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί δεν έδωσε καμία απάντηση σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου που αμφισβητεί η Τουρκία, ενώ ζήτησε να δοθούν εξηγήσεις σχετικά με το τι συζητείται για τίς γκρίζες ζώνες, με αφορμή αναφορά του Πρωθυπουργού, για να συμμετάσχει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE, που αφορά τον αμυντικό σχεδιασμό της ΕΕ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε να δοθούν απαντήσεις για το τί γίνεται με τα περιουσιακά στοιχεία της Μονής Σινά, ενώ σχετικά με την επόμενη ημέρα στη Παλαιστίνη επέκρινε έντονα τον Πρωθυπουργό γιατί δεν αποδοκιμάζει τα κυβερνητικά στελέχη που αμφισβήτησαν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη.

Ο κ. Ανδρουλάκης συμπλήρωσε ότι η στάση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη υπονομεύει την συνοχή και την ισχύ της χώρας με συνέπεια να αδυνατίζει την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην εξωτερική πολιτική.

Τέλος υποστήριξε ότι η υπεροχή κι αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ αποτελεί εγγύηση για μια ισχυρή Ελλάδα.

Σ. Φάμελλος: Δεν σας κατηγορούμε για μιλιταρισμό, σας κατηγορούμε για ανεπάρκεια και ανικανότητα

Για παρουσίαση μιας «παραποιημένης εικόνας» όσον αφορά την θέση της χώρας σε διεθνές επίπεδο, αλλά και για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του στη Βουλή. Ο Σ. Φάμελλος καταλόγισε στον πρωθυπουργό «έλλειμμα εξωτερικής πολιτικής» αλλά και «υποχωρήσεις», ενώ απαντώντας στον Κ. Μητσοτάκη, είπε: «Δεν σας κατηγορούμε για μιλιταρισμό. Σας κατηγορούμε για ανεπάρκεια και ανικανότητα».

Μάλιστα, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα, μεταξύ των οποίων είναι το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το ζήτημα με το καλώδιο σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η απουσία της χώρας από κρίσιμες διεθνείς συναντήσεις, αλλά και, όπως σημείωσε, «μια εξωτερική πολιτική που άφησε χώρο στην αναθεωρητική ατζέντα της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας».

Αντίθετα, υποστήριξε, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ακολουθώντας μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, είχε αφήσει θετικό αποτύπωμα και «διπλωματικό κεφάλαιο» το οποίο σπατάλησε η σημερινή κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν τολμάει να ζητήσει, όπως άλλες χώρες, την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ούτε να χαρακτηρίσει γενοκτονία, όπως κάνει ο ΟΗΕ, το έγκλημα στη Γάζα, αποκαλώντας μάλιστα «μέρος του σκηνικού» την παρουσία του πρωθυπουργού στο Σαρμ ελ Σέιχ και κάνοντας λόγο για εξωτερική πολιτική με όρους «επικοινωνίας και όχι ουσίας». Πρόσθεσε, δε, ότι την ώρα που η Ελλάδα «υποχωρεί», η Τουρκία «ενισχύεται», σχολιάζοντας πως καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο και στη συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα. Χαρακτήρισε, μάλιστα, «ντροπιαστική» και εναντίον της εθνικής γραμμής την υποστήριξη του Νετανιάχου από την κυβέρνηση, ενώ πρότεινε να καταλήξει αυτή η συνεδρίαση στην δέσμευση για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους και στην καταδίκη οποιασδήποτε λύσης έξω από το πλαίσιο του ΟΗΕ, ασκώντας κριτική στο σχέδιο Τραμπ. Η παράκαμψη του ΟΗΕ, εξήγησε, αφορά και τα εθνικά μας θέματα, αφήνοντας αιχμές εναντίον ορισμένων βουλευτών της συμπολίτευσης που εμφανίζονται ως «τραμπικότεροι του Tραμπ» και δημιουργούν «επικίνδυνα προηγούμενα» ακόμα και για την Κύπρο.

Συνεχίζοντας, ο Σ. Φάμελλος δήλωσε πως δεν είναι αισιόδοξος για την στάση που θα κρατήσει η χώρα μας στο παλαιστινιακό, όσον αφορά την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, και η οποία αποτελεί τη «μόνη εγγύηση» για ειρήνη. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι δεν αξιοποιεί την θέση της χώρας ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και ότι δεν είπε τίποτα γι΄ αυτά στην παρέμβασή του, ούτε για την ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ, η οποία «αλλάζει» τα δεδομένα σε διεθνές επίπεδο, αφού το δίκαιο του ισχυρού κινδυνεύει να αντικαταστήσει το διεθνές δίκαιο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε δριμεία κριτική και στην ΕΕ, η οποία όπως είπε, αντί λαμβάνει διπλωματικές πρωτοβουλίες, έχει μείνει να «ακολουθεί» και να «σύρεται» πίσω από τις πολιτικές των ΗΠΑ. «Αντί για τη στρατηγική αυτονομία και μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, επιλέγει την στρατιωτικοποίηση και την οικονομία του πολέμου, στοχοποιώντας μονομερώς τη Ρωσία», υπογράμμισε, εκφράζοντας για ακόμα μία φορά την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ReArm EU και χαρακτηρίζοντας «υποκριτική» αυτήν την πολιτική της ΕΕ που δεν αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο με το ρωσο-ουκρανικό, την κατοχή στην Κύπρο και την τουρκική προκλητικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, καταλόγισε στην κυβέρνηση αδράνεια, καθώς «η εξωτερική πολιτική της αρχίζει και τελειώνει με τη φράση “ό,τι πει ο ισχυρός”» και υπηρετεί το δόγμα του δεδομένου συμμάχου που πάει «από εθνική ήττα σε εθνική ήττα». Σχολίασε, δε, ότι τα «ήρεμα νερά» στα οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, είναι στην πραγματικότητα «λιμνάζοντα και επικίνδυνα νερά», κάνοντας αναφορά σε μια σειρά από γεγονότα «παρενοχλήσεων» από την Τουρκία.

επίσης, ότι το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπάρχει πλέον στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη με Τουρκία και ότι συνολικά με την πολιτική της, η κυβέρνηση δίνει «συγχωροχάρτι» στην Τουρκία. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα και στην συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE, τονίζοντας πως «εξοπλίζεται κανονικά από χώρες του ΝΑΤΟ και μετέχει στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία».

Παράλληλα, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι έχει οδηγήσει σε αποτυχία όλες τις προσπάθειες τριμερών συνεργασιών, αντίθετα με την Τουρκία που παίρνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Ο Σ. Φάμελλος δήλωσε πως βλέπει «ανησυχητικές εξελίξεις» και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, χαρακτηρίζοντας «τεράστιο διπλωματικό λάθος» του πρωθυπουργού ότι παραδέχτηκε πως η Ελλάδα είναι «καλός και δεδομένος πελάτης» των ΗΠΑ και υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα που έχει δείξει ο Τραμπ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία.

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, έκανε λόγο για «εμμονική εμπλοκή» της χώρας μας και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κατάφερε να «διαρρήξει πλήρως τις σχέσεις μας με τη Ρωσία», με επιπτώσεις στο Κυπριακό αλλά και στην άμυνα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, μετά την αποστολή εξοπλισμού.

Κλείνοντας, ο Σ. Φάμελλος, επανέλαβε πως επί ΣΥΡΙΖΑ η χώρα είχε εξωτερική πολιτική, ήταν παρούσα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και είχε σχέδιο για τη Μεσόγειο, την ενεργειακή πολιτική, και τη συνεργασία με χώρες της περιοχής, όπως και σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος για τα ελληνοτουρκικά.

«Η παρακαταθήκη σας στην εξωτερική πολιτική της χώρας είναι μία παρακαταθήκη ηττών, υποχωρήσεων, λανθασμένων και πρόχειρων επιλογών και μείωσης του διπλωματικού κεφαλαίου της χώρας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως «κάθε έλλειμμα της διπλωματικής πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη μας κοστίζει διπλά και τριπλά». «Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η χώρα χρειάζεται ισχυρότερη εξωτερική πολιτική και εσείς φέρνετε πιο αδύναμη εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι το συμπέρασμα της μέρας. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση και είναι σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε, με πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες, για να φύγει το συντομότερο», κατέληξε.

Δ. Κουτσούμπας: Τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας αμφισβητούνται και ο λαός μπαίνει σε μεγάλους κινδύνους από την πολιτική της επικίνδυνης εμπλοκής για τα συμφέροντα της αστικής τάξης

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή στην προ ημερησίας συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, είπε ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα μπορούσαν «να συγχωνεύσουν τη συνεδρίαση της Βουλής για το αντεργατικό έκτρωμα για την 13ωρη εργασία με την συζήτηση για την εξωτερική πολιτική γιατί πολεμική προπαρασκευή και ένταση της εκμετάλλευσης στους χώρους εργασίας πάνε πακέτο».

Είπε ότι η κυβέρνηση «εμπλέκει τον λαό σε μεγάλους κινδύνους με την πολιτική της που έχει ως γνώμονα τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης, ακριβώς όπως και η πολιτική της στο εσωτερικό με τη μια να αποτελεί προέκταση της άλλης».

«Αυτό που λέτε στους εργαζόμενους σε συνθήκες πανευρωπαϊκής στροφής στην πολεμική οικονομία, είναι “τώρα τα κεφάλια μέσα, δούλευε όσο και όποτε θέλει ο εργοδότης, μη μιλάς γιατί αυτό απαιτεί το εθνικό συμφέρον”, δηλαδή το συμφέρον κάποιων μεγάλων επιχειρηματιών».

Τόνισε ότι η ΕΕ «προετοιμάζεται για γενικευμένο πόλεμο τα επόμενα χρόνια και δεν είναι τυχαίο ότι τα ίδια λένε οι κυβερνώντες στους λαούς τους και στις άλλες χώρες της ΕΕ».

Είπε ότι «η κυβέρνηση βρίσκει τα “λεφτόδεντρα” μόνο για τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς, όπως την 4η φρεγάτα Bellahra, που ψήφισε μαζί με ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, και Ελληνική Λύση, όπως μαζί είχαν ψηφίσει και τι στρατιωτικές δαπάνες του κρατικού Προϋπολογισμού».

«Τριάντα δισ. ευρώ θα δώσετε μέχρι το 2036 από τις τσέπες του ελληνικού λαού για εξοπλισμούς που καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας, αλλά μονάχα με διάφορους επιθετικούς σχεδιασμούς της ελληνικής άρχουσας τάξης στο πλαίσιο των γενικότερων ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ» ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό κατήγγειλε την παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων εκτός χώρας καθώς και το «προίκισμα του Ζελένσκι με εξοπλισμό για να συνεχίζεται το μακελειό ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία στην Ουκρανία», ενώ προειδοποίησε για τον «κίνδυνο κλιμάκωσης του πολέμου».

Ο Δ. Κουτσούμπας ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτης, χαρακτήρισε «πρόωρη» τη συζήτηση για αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, τονίζοντας «καταλάβαμε τι ετοιμάζετε, αλλά δεν θα σας περάσει».

«Οι αμερικάνικες και ΝΑΤΟϊκές βάσεις που έχετε σπείρει σε ολόκληρη τη χώρα και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, συνεχίζουν να παίζουν κομβικό ρόλο σε αυτά τα πολεμικά μέτωπα» συμπλήρωσε.

Απαντώντας στην αναφορά του πρωθυπουργού ότι «η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία με αφορμή την κατάσταση στην Κύπρο», επισήμανε ότι «για την επιβολή και διαιώνιση κατοχής στην Κύπρο ευθύνονται ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ», προσθέτοντας ότι «πολύχρονη κατοχή υπάρχει και στην Παλαιστίνη, αλλά η κυβέρνηση στηρίζει τον κατακτητή, το κράτος του Ισραήλ».

Ο Δ. Κουτσούμπας έκανε αναλυτική αναφορά στο σχέδιο Τραμπ για τη Μ. Ανατολή, σημειώνοντας ότι «το συνολικό βέλος των εξελίξεων δείχνει στην κατεύθυνση της κλιμάκωσης και αυτό δεν αλλάζει όσες δοξολογίες κι αν κάνετε για το σχέδιο Τράμπ για τη Γάζα».

«Φυσικά δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη χαίρεται όταν βλέπει τους βασανισμένους Παλαιστίνιους να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γάζα τα οποία βρίσκουν πεσμένα από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ή να μην χαίρεται που επιστρέφουν οι όμηροι στο Ισραήλ ή οι φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι στις εστίες τους. Ακόμα κι αυτό όμως είναι αποτέλεσμα της ηρωικής αντίστασης του παλαιστινιακού λαού, των φιλειρηνικών δυνάμεων μέσα στο Ισραήλ και της αλληλεγγύης των λαών όλου του κόσμου και του ελληνικού που γύρισε για τα καλά την πλάτη στην κυβέρνηση γι’ αυτό το θέμα» πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι «η Ελλάδα διεκδικεί μερίδιο από τις μπίζνες που ανοίγουν στην περιοχή της Γάζας προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων» και χαρακτήρισε «ντροπιαστική» τη στάση της κυβέρνησης «να ταχθεί με την πλευρά των γενοκτόνων».

Υπογράμμισε ότι «η εκεχειρία στη Γάζα δεν δίνει σαφή απάντηση σε όλα όσα διεκδικεί ο παλαιστινιακός λαός και πως παραμένει σε πλήρη ισχύ η απαίτηση για υλοποίηση ομόφωνης απόφασης της Βουλής για αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Αν. Ιερουσαλήμ».

«Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει τη μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ-Ισραήλ και άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και σε Ελ Ντοράντο για τα μονοπώλια», διευκρίνισε, τονίζοντας ότι «το ΚΚΕ ότι έχει εμπιστοσύνη στη δύναμη των λαών που παλεύουν για το δίκιο τους και μπορούν να λυγίσουν κάθε δυνάστη και να απαλλαχθούν από την εκμετάλλευση».

«Φτάσατε στο σημείο να δίνετε πλήρη στήριξη σε ένα σχέδιο από το οποίο η Τουρκία βγαίνει ξεκάθαρα κερδισμένη, όπως και στη Συρία που επίσης χειροκροτούσατε την πτώση του ‘Ασαντ που ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε “στυγνό δικτάτορα” και τώρα χαριεντίζεστε με τζιχαντιστές ηγέτες», συμπλήρωσε, στηλιτεύοντας «και το θράσος της κυβέρνησης να προσπαθεί να κολλήσει τη ρετσινιά του αντισημιτισμού σε όποιον στηρίζει τα δίκαια αιτήματα του παλαιστινιακού λαού».

Στο σημείο αυτό αναφερόμενος στις κατηγορίες του Αδ. Γεωργιάδη ότι «το ΚΚΕ μισεί τους Εβραίους» είπε:

«Τι να πει τώρα κανείς; Να πούμε για τη Φεντερασιόν, τη σοσιαλιστική οργάνωση από τη Θεσσαλονίκη που, με τον επικεφαλής της, τον Αβραάμ Μπεναρόγια, ήταν από τους ιδρυτές του ΣΕΚΕ το 1918, που το 1924 μετονομάστηκε σε ΚΚΕ;» ενώ αναφέρθηκε και στους 8 Έλληνες Εβραίους βουλευτές που ήταν θύματα του Ολοκαυτώματος, εκ των οποίων οι 3 (σ.σ Ζακ Βεντούρα, Μισέλ Γκαζές, Δαυΐδ Σουλάμ) ήταν βουλευτές του ΚΚΕ.

«Για να ξέρετε σε ποιους απευθύνεστε…» είπε χαρακτηριστικά.

Για τα ελληνοτουρκικά, στάθηκε στο γεγονός ότι «η κυβέρνηση καλλιεργεί στον λαό σκόπιμα ψεύτικες προσδοκίες για να διαμορφωθούν οι όροι ενός οδυνηρού συμβιβασμού σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας με τον οδικό χάρτη του ΝΑΤΟ για τον διάλογο» και ότι «παραμένουν οι απαράδεκτες και προκλητικές αναθεωρητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας», προσθέτοντας πως «το ΚΚΕ αποκάλυψε ότι τα περιβόητα “ήρεμα νερά” αποτέλεσαν κυβερνητικό κατασκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση της βασικής επιδίωξης, του παζαριού για την ΝΑΤΟϊκή συνοχή στην περιοχή, λόγω των αναγκών που προκαλεί ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία».

«Προειδοποιήσαμε ότι τα “ήρεμα νερά” μπορούν να μετατραπούν άμεσα σε ταραγμένα γιατί παραμένει η αιτία που τα προκαλεί», σημείωσε, εξηγώντας πως «οι σχέσεις αστικών τάξεων Ελλάδας Τουρκίας είναι έντονου ανταγωνισμού αφού και οι δύο διεκδικούν τον ρόλο ενεργειακού κόμβου στην περιοχή και παράλληλα σχέσεις συνεργασίας κάποιων επιχειρηματικών πακέτων αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σχέσεις κόντρα στα συμφέροντα των λαών».

Σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «ο ανταγωνισμός του ευρωατλαντικού και του ευρωασιατικού άξονα βάζει σφραγίδα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά πάνω εκεί διασταυρώνονται και τα συμφέροντα της ελληνικής και της τουρκικής άρχουσας τάξης, ακόμα και τμημάτων της κυπριακής άρχουσας τάξης, όπως βλέπουμε από τις τελευταίες εξελίξεις».

Ανέφερε ότι υπάρχουν «αναπάντητα ερωτήματα» σχετικά με το τι έγινε τον Ιούλιο του 2024 στην Κάσο και την Κάρπαθο, όπου από την Τουρκία «επί της ουσίας τέθηκε ζήτημα θαλάσσιας δικαιοδοσίας και αμφισβήτησης του δικαιώματος των νησιών σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ» και σχετικά ανέφερε τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και το «περιβαλλοντικό πάρκο» στο Αιγαίο.

«Η πραγματικότητα είναι ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας αμφισβητούνται και ότι ο λαός μας μπαίνει σε κινδύνους εξαιτίας της πολιτικής της εμπλοκής που ακολουθεί η κυβέρνηση και στηρίζουν, επί της ουσίας, άλλα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου. Αυτή την πραγματικότητα, όσο κι αν προσπαθείτε να την κρύψετε, την καταλαβαίνουν σήμερα όλο και περισσότεροι.

Και θα φροντίσουμε να την καταλάβουν και οι υπόλοιποι, να σας κάνει ο λαός και η νεολαία τη ζωή δύσκολη σε σχέση με όλα όσα μαγειρεύετε…» τόνισε, καταλήγοντας, ο Δ. Κουτσούμπας.

Κυρ.Βελόπουλος: Εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνο νομική, είναι ψυχή και πατριωτισμός

Κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική της άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην ομιλία του στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, τονίζοντας, μεταξύ άλλων ότι «εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνον νομική, είναι και ψυχή, είναι και πατριωτισμός. Και θα προσπεράσω τα ευφυολογήματα περί πατριωτών του καναπέ. Εμείς ποτέ δεν εκδηλώσαμε πατριωτισμό από τον καναπέ μας».

Ο Κυρ.Βελόπουλος απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό ανέφερε:

«Μας είπατε ότι υπηρετείτε το διεθνές δίκαιο. Ποιο δίκαιο; Απαράβατη αρχή του διεθνούς δικαίου είναι ο νόμος του ισχυρού. Μιλήσατε για πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης. Καρδιά της Ευρώπης είναι οι Βρυξέλλες. Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε καρδιά της Ευρώπης. Αντιθέτως στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν με τους ναζί. Μιλήσατε για επισιτιστική κρίση όταν για τον πρωτογενή τομέα κάνετε ό,τι μπορείτε για να τον καταστρέψτε. Έχουμε ετοιμάσει κάτι γι’ αυτό που έρχεται; Όποιος επικαλείται το διεθνές δίκαιο, απαντάμε με τον Θουκυδίδη: Το δίκαιο είναι του ισχυρού».

Όσον αφορά στο θέμα των εξοπλισμών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε πως «κάνουμε εξοπλισμούς χωρίς πρόσημο εγχώριας παραγωγής. Είναι λάθος εξοπλισμοί» και προσέθεσε: «Βασική μας διαφορά είναι ότι εσείς αγοράζετε όπλα και λέτε ότι το κάνετε για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας μας. Μα, τότε, λοιπόν, στην Κάσο γιατί φύγατε; Οι Τούρκοι αλιείς γιατί ψαρεύουν σε όλο το Αιγαίο στα 100 μέτρα από την ακτή; Είναι άλλο πράγμα το “αγοράζω όπλα” και άλλο το “τα χρησιμοποιώ” όποτε υπάρχει ζήτημα υπεράσπισης της εθνικής κυριαρχίας».

Αναφερόμενος στο θέμα του φυσικού αερίου, τόνισε: «Είπατε ότι η Ελλάδα είναι κόμβος ενέργειας από το Αζερμπαϊτζάν. Τι δεν μας είπατε; Ό,τι παίρνουμε ρωσικό φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία και πληρώνουμε τους Τούρκους πιο ακριβά. Γιατί το Αζερμπαϊτζάν δεν είναι πηγή ενέργειας. Αγοράζει και αυτό από τη Ρωσία, το δίνει στην Τουρκία και μετά το αγοράζουμε κι εμείς. Έχουμε, δηλαδή, δύο μεσάζοντες».

Για τα θαλάσσια πάρκα υποστήριξε πως «κάνατε θαλάσσια πάρκα νότια της Μυκόνο», σχολιάζοντας «ή θα κάνετε παντού ή μην κάνετε καθόλου». «Όταν ο ενδοτισμός και ο φόβος σας γίνονται θαλάσσια πάρκα αλά καρτ, τότε υπάρχει πρόβλημα» προσέθεσε ενώ για το ζήτημα της ΑΟΖ ανέφερε: «Ο χάρτης της Ευρώπης μιλάει για ΑΟΖ κανονική. Εσείς γιατί δεν κάνετε ΑΟΖ; Και τι μας λέτε γι’ αυτό; Ό,τι κάνετε εξωτερική πολιτική επί χάρτου της ΕΕ;».

Ο Κυρ.Βελόπουλος έκανε ειδική αναφορά για την Μονή Σινά, υπογραμμίζοντας: «Για το ζήτημα της περιουσίας της δεν μας είπατε ποιος θα αποφασίσει; Τα αιγυπτιακά δικαστήρια. Μας είπατε η αδελφότητα. Και η Ελλάδα πού είναι;».

Ανέφερε επίσης πως η Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη έκλεισε χθες για τον φόβο σεισμού και σημείωσε: «Έκλεισε για 130 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι ντροπή να παρακαλάει ο Πατριάρχης ιδιώτες να κάνουν δωρεές;».

Μιλώντας για το θέμα των εξορύξεων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε πως «την CHEVRON εσείς την διώξατε πριν από τρία χρόνια, επειδή δεν θέλατε να κάνετε εξορύξεις. Τώρα τις θέλετε» και υποστήριξε ότι «η μόνη λύση για την Ελλάδα είναι να κάνει εξορύξεις».

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, τόνισε: «Εάν οι σχέσεις με την Τουρκία καθορίζονταν, όπως εσείς είπατε, από την ιστορία, τότε δεν θα κάνατε την Διακήρυξη των Αθηνών. Οι Τούρκοι ποτέ δεν τήρησαν τον λόγο τους. Ψάξτε την ιστορία από το 1821 και μετά. Ουδέποτε οι Τούρκοι τήρησαν το λόγο και τις συμφωνίες τους».

Μας είπατε, προσέθεσε, ότι οι Τούρκοι τουρίστες ταξίδεψαν στη χώρα μας επειδή δεν πληρώνουν βίζα από την Τουρκία στην Ελλάδα. «Έρχονται με ένα σκάφος και δεν πληρώνουν τέλη ελλιμενισμού ούτε ένα ευρώ. Πάει ένα ελληνικό σκάφος στην Τουρκία και πληρώνει. Το λένε οι άνθρωποι από τα νησιά» σχολίασε και προσέθεσε:

«Μας μιλάτε για ήρεμα νερά με τους Τούρκους αλιείς να ψαρεύουν παντού; Μας μιλάτε για ήρεμα νερά με την μισή Κύπρο κατεχόμενη; Μιλάτε για ήρεμα νερά με αμφισβήτηση του Αιγαίου και της Θράκης; Το προξενείο της Κομοτηνής λειτουργεί σαν το μακρύ χέρι της Τουρκίας. Κλείστε το. Και λέτε ότι αν άρουν το casus belli θα είναι όλα καλά. Και αν άρουν το casus belli στα 6 ναυτικά μίλια θα συμφωνήσετε;».

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό: «Για την εισβολή στην Ουκρανία ήσασταν λαλίστατος, για την Κύπρο όμως άλαλος. Κυρώσεις επιβάλατε στη Ρωσία για την επίθεση στην Ουκρανία, στην Τουρκία για την Κύπρο μας; Μία κύρωση απαιτήσαμε ποτέ; Το μόνο βέτο που επιβάλατε αφορούσε τους εφοπλιστές για να μεταφέρουν φυσικό αέριο. Είπατε ότι κινείστε με γνώμονα το διεθνές συμφέρον. Εμείς κινούμαστε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά μας».

Σχολιάζοντας τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, ανέφερε: «Είπατε, κύριε πρωθυπουργέ, ότι η σχέση μας με τις ΗΠΑ είναι καλή. Το πόσο καλή είναι αποδεικνύεται από το γεγονός ότι χρειαστήκατε έναν χρόνο για κερδίσετε μια χειραψία από τον Πρόεδρο Τραμπ. Όσο για την μεταφορά LNG από Έλληνες εφοπλιστές, να σας θυμίσω ότι το προϊόν των ΗΠΑ το φορτώνει ο εφοπλιστής και το μεταφέρει, όχι η Ελλάδα».

Τέλος, ο Κυρ.Βελόπουλος σημείωσε ότι η Ελληνική Λύση «έχει τη δική της διαδρομή, που είναι σε ευθεία γραμμή με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και δεν είναι κύκλος η πορεία της. Είναι πορεία διαφορετική. Είναι πορεία ελληνική για τους φτωχούς και όχι για τους πλουτοκράτες. Η Ελληνική Λύση ανοίγει τους δρόμους και καλεί τον ελληνικό λαό να τους δει και να τους διαβεί μαζί μας, για μια καλύτερη Ελλάδα».

Δ. Νατσιός: Δεν έρχονται καλές μέρες για την πατρίδα μας

Με αναφορά στην ακύρωση της συνάντησής του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.

Ο πρόεδρος της Νίκης, έκανε λόγο για «φιάσκο» και πρόσθεσε: «Θέλαμε βαθιά μέσα μας να πιστεύουμε ότι το φιάσκο αυτό θα ήταν το τελευταίο. Αλλά όσα έχουν συμβεί, πρώτον με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, δεύτερον, με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα safe, τρίτον, με τη διάσκεψη στη Γάζα και τέταρτον με τον Άγνωστο Στρατιώτη, μας κάνουν να πιστεύουμε ότι η λέξη φιάσκο είναι ταυτισμένη με το πρόσωπο του ίδιου του πρωθυπουργού της Ελλάδος».

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος της Νίκης, αναφέρθηκε σε «μερικές συνοπτικές διαπιστώσεις», όπως είπε, ενώ έθεσε παράλληλα και ερωτήματα απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

«Η περιπέτεια του καλωδίου άρχισε πέρυσι με τη σύγκλιση του ΚΥΣΕΑ στις 3 Ιουλίου. Μαθαίνουμε ότι ήταν άτυπο. Από εκείνη τη συνεδρίαση και μετά επιχειρήσαμε ή σκεφτήκαμε να πάμε τέσσερις φορές στην Κάσο για να κάνουμε έρευνες βυθού.

Την πρώτη φορά πήγαμε και μας έδιωξαν οι Τούρκοι. Τις άλλες τρεις φορές, μολονότι το διαρρεύσατε, δεν πήγατε. Κατά το κοινώς λεγόμενο, βάλατε την ουρά στα σκέλια».

«Για το πρόγραμμα safe», συνέχισε, «που αφορά την παρουσία της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία της ένωσης, ο κ. πρωθυπουργός ζήτησε την άρση του casus belli από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Γιατί αφού ζητάτε άρση του “casus belli” αποφεύγετε να πείτε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα της επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα;» είπε.

«Μιλήσατε για προκαταρκτική κοινή συνεννόηση με την Αίγυπτο για το θέμα του Σινά. Αυτά τα προκαταρκτικά περιλαμβάνουν και το ζήτημα των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της Μονής; Διασφαλίστηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία;» διερωτήθηκε ο κ. Νατσιός.

Για την υπόθεση του «Άγνωστου Στρατιώτη» υποστήριξε πως «εργαλειοποιήθηκε η εθνική μνήμη. Έπρεπε να κάνει απεργία πείνας δίπλα στο μνημείο ένας συμπολίτης μας, Αλβανός μετανάστης, για να συγκινηθείτε και να εξαγγείλετε την προστασία του μνημείου από αντιαισθητικές παρεμβάσεις. Τώρα θυμηθήκατε την εθνική μνήμη; Δυστυχώς, όπως διαπιστώνουμε κ. πρωθυπουργέ, δεν έρχονται καλές μέρες για την πατρίδα μας».

Αναφερόμενος στην μελλοντική εξόρυξη υδρογονανθράκων, ο κ. Νατσιός είπε πως «με την μνημονιακή πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση έχει ξεπουλήσει κάθε δημόσιο οργανισμό μέσω του ΤΑΥΠΕΔ» και διερωτήθηκε «ποιο θα είναι το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια όταν κάποια στιγμή θα φθάσουμε στην παραγωγή».

Μιλώντας για την πρόσφατη διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή, είπε πως «αμέσως μετά τη λήξη της, συναντήθηκε με τον κ. Γεραπετρίτη η Παλαιστίνια υπουργός των Εξωτερικών και μεταδόθηκαν από τα κανάλια πληροφορίες ότι μας ζητούν να δεχτούμε Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Ελλάδα και να πληρώσουμε το μερτικό μας στην ανθρωπιστική βοήθεια, αν θέλουμε να συμμετάσχουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας οι κατασκευαστικές μας εταιρίες».

«Μας καλούν δηλαδή να πληρώσουμε το λογαριασμό από ένα πόλεμο που δεν προκαλέσαμε; Η Τουρκία εγγυήτρια δύναμη στη Μέση Ανατολή και εμείς το παιδί για τα θελήματα;» κατέληξε ο πρόεδρος της Νίκης.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Ουραγός στο διεθνές πεδίο η Ελλάδα

Σφοδρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στη Βουλή, κατά την προ ημερησίας συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών, με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην πρωτολογία της δήλωσε ότι «υποτίθεται σήμερα θα γινόταν συζήτηση για να ενημερώσει το Σώμα για ζητήματα εξωτερικής Πολιτικής. Μας ενημέρωσε για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής; Όχι» και επισήμανε: «Ο πρωθυπουργός μας προέτρεψε στην ομιλία του να συζητάμε εδώ στη Βουλή και όχι στα πάνελ, εκείνος είναι άφαντος. Εμείς είμαστε εδώ στη Βουλή και εγώ προσωπικά είμαι καθημερινά στη Βουλή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας είναι πάντοτε εδώ… και αυτός που είναι απών είναι ο πρωθυπουργός».

H Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «αυτό που παρακολουθήσαμε κατά την ομιλία του πρωθυπουργού, σε μία συγκυρία κατά την οποία είναι σαφές, ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα, κατάρρευσης ουσιαστικά της εμπιστοσύνης της κοινωνίας και εσωτερικής κρίσης» και προσέθεσε: «Αυτό λοιπόν που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι η σημειολογία. Παρακολουθήσαμε μια ομιλία πρωθυπουργού στην οποία το σκηνικό ήταν στημένο με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο… Ο πρωθυπουργός καθήμενος στη θέση του και πίσω του ο κ. Μυλωνάκης, ο αντ’ αυτού. Το πρόσωπο που εμπλέκεται σε παρακολουθήσεις βουλευτών, σε ειδοποιήσεις βουλευτών για το ότι παρακολουθούνται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, σε διαχείριση απόρρητης πληροφορίας και σε υπεξαγωγή ενός πολύ σοβαρού εγγράφου που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Του εγγράφου το οποίο υποχρεώθηκε τελικά να καταθέσει, στη Βουλή, στις 6 Οκτωβρίου 2025, αφού είχε προστατεύσει τον κ. Βορίδη, αφού είχε κλείσει η δεύτερη τακτική σύνοδος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, αφού δηλαδή είχε περιβάλλει με ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα ατιμωρησίας και ασυλίας έναν υπόλογο πρώην υπουργό τον κ. Βορίδη». Και όλα αυτά όπως είπε η κ. Κωνσταντοπούλου «για να παίρνουν και το μήνυμα οι υπουργοί και βουλευτές των οποίων τις συνομιλίες γνώριζε ο κ. Μητσοτάκης και διακινούσε την πληροφορία αυτή».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι «το ζήτημα της παρακολούθησης πολιτικών προσώπων, πολιτικών αντιπάλων είναι ζήτημα Δημοκρατίας και είναι ζήτημα όλων μας» και συνέχισε λέγοντας: «….παρά δίπλα (εν. στον πρωθυπουργό) και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο υπουργός του μπαζώματος, των ψεμάτων αλλά και ο υπουργός που αναφέρονται κακοποιά στοιχεία, μέλη της ΝΔ, που έχουν καταγραφεί να συνομιλούν, να γνωρίζουν ποια εισαγγελέας και ποια ευρωπαία εισαγγελέας ερευνά τις υποθέσεις τους και να συνεννοούνται μεταξύ τους ότι πρέπει να τη βγάλουν από τη μέση».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι «καίει τον κόσμο το γεγονός ότι οι ”χασάπηδες”, οι ”φραπέδες”, η Σεμερτζίδου και άλλοι του συμβαλλόμενου του ελληνικού Δημοσίου έχουν φάει με χρυσά κουτάλια και τρώνε με χρυσά κουτάλια την ώρα που ο πραγματικός αγροτικός κόσμος πεινάει».

Με αφορμή τη σημερινή υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, δήλωσε ότι «σάλο προκάλεσε η νομοθέτηση της εξαήμερης εργασίας γιατί είναι σοβαρότατη υπαναχώρηση από το διεθνές κεκτημένο» και ότι «ο πρωθυπουργός προχώρησε ακάθεκτος σε αυτές τις υπαναχωρήσεις και οπισθοχωρήσεις για να φτάσουμε σήμερα να νομοθετεί το 13ωρο σαν κάποια μεγάλη κατάκτηση και ανταπόκριση σε κάποιο αίτημα των εργαζομένων». Συμπλήρωσε ότι για το κόμμα της «το πώς κείται η χώρα στο διεθνές στερέωμα, στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα ζητήματα της ισότητας, του διεθνούς κεκτημένου και του κοινωνικού κράτους δικαίου, είναι σαφώς ζητήματα εξωτερικής πολιτικής».

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στον πατέρα θύματος των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι, λέγοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης ήρθε σήμερα εδώ μετά από μια πολύ μεγάλη ήττα. Ηττήθηκε κατά κράτος και αυτός και ο κ. Φλωρίδης και τα ενεργούμενα δικαστικά και εισαγγελικά όργανα και δεν είπε τίποτε για τη νίκη του Πάνου Ρούτσι απέναντι σε ένα σύστημα αδικίας, ατιμωρησίας, συγκάλυψης και ελέγχου της δικαστικής λειτουργίας» για το οποίο όπως -όπως είπε- «σας κατακεραυνώνει πια και ένας πρώην πρωθυπουργός».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «τώρα προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για να προκαλέσει εσωτερικό πρόβλημα και κρίση στην κυβέρνηση, θέλοντας να φέρει τον στρατό να φυλάσσει αυτό το Μνημείο» και εξέφρασε την άποψη ότι «ο πατριωτισμός έχει να κάνει με την αυτοθυσία… και αυτό είναι το έπος του».

Η πρόεδρος της Ελευθερίας δήλωσε ότι «το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ποτέ του ζητήσει τη σύγκλιση συμβουλίου πολιτικών αρχηγών είναι δείγμα αντιθεσμικότητας» και συμπλήρωσε ότι «το γεγονός ότι δεν έχει ποτέ ανταποκριθεί σε πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης για συνεννοήσεις ή συζήτηση ή ανάληψη πρωτοβουλίας στο διεθνές επίπεδο, είναι δείγμα αντιθεσμικότητας».

Παράλληλα, τόνισε ότι η ίδια έχει θέσει αρκετές φορές το ζήτημα του Κυπριακού στον υπουργό Εξωτερικών και πως «η Ελλάδα οφείλει να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες για την άρση της κατοχής» αλλά και ότι έχει θέσει πολλές φορές το ζήτημα της στάσης της χώρας μας έναντι του Ισραήλ «που θα έπρεπε να έχει διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με ένα κράτος που διαπράττει διεθνή εγκλήματα, γενοκτονία, διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στη θέση του στη Βουλή, η κυρία Κωνσταντοπούλου τον ρώτησε «τι απαντάτε για τις θηριωδίες του Νετανιάχου, που είναι καταζητούμενος από το διεθνές ποινικό δικαστήριο;» και του ζήτησε να εφαρμόσει «το καταστατικό του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου, τον νόμο 3003 του 2002…Το διεθνές ποινικό δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου και εσείς τον αγκαλιάζετε». Συμπλήρωσε ότι «αν η Ελλάδα και η κυβέρνηση δεν αναγνωρίσει το ένα και αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι μοναδικός μας σύμμαχος στο διεθνές στερέωμα, δεν είναι βεβαίως ούτε ο κ. Τραμπ, ούτε ο κ. Νετανιάχου, ούτε οι ΗΠΑ, ούτε το κράτος του Ισραήλ, αλλά μοναδικός μας σύμμαχος κύριε Μητσοτάκη στο διεθνές στερέωμα, είναι το διεθνές δίκαιο».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ολοκληρώνοντας την ομιλία της ανέφερε για το Παλαιστινιακό ζήτημα, ότι όταν ο πρωθυπουργός έπρεπε να πάρει πρωτοβουλία «προεδρεύοντας ο ίδιος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Μάιο» έκανε «ειδική διαδικασία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας… ». Τόνισε ότι και εκεί «βρεθήκατε εξαιρετικά εκτεθειμένοι και ελλειμματικοί στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και της διεθνούς νομιμότητας, διότι ενώ διακηρύσσατε ότι είστε πρωτοπόρος στην ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας, έγινε επίθεση πειρατείας και ομηρίας από το κράτος του Ισραήλ στον ειρηνικό στόλο, Global Sumud Flotilla, με ακτιβιστές από όλο την υφήλιο που πήγαιναν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα… και ο δολοφονικός στρατός του Ισραήλ επιτέθηκαν… και εσείς δεν αντιδράσατε».

«Η εξωτερική πολιτική δεν είναι ούτε η πολιτική των συνθημάτων, ούτε η πολιτική του τσαγιού και του χαλβά. Καταφέρατε δυστυχώς ο Ερντογάν να αναγνωρίζεται ως διεθνής παίκτης και συνομιλητής και στο Ουκρανικό και στο Παλαιστινιακό, ενώ είχε ισχυρά πλεονεκτήματα η χώρα και ισχυρούς δεσμούς και με τον ρωσικό και με τον ουκρανικό και τον παλαιστινιακό λαό. Καταφέρνετε τώρα να υπερχρεώσετε για άλλη μια φορά τη χώρα μέσω του rearm. Καταφέρνετε ο Τραμπ να σας επιβάλλει 5% δαπάνες για την άμυνα και να σύρεστε σε μια τέτοια πολιτική υπερχρέωσης του λαού αλλά δεν καταφέρνετε να μην είστε ουραγός στο διεθνές πεδίο», συμπλήρωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι αναμένει τις απαντήσεις του πρωθυπουργού κατά τη δευτερολογία του.